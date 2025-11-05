Kijów jest w potrzebie, a Belgia wciąż mówi "nie"

Wspomniane miliardy euro są zdeponowane w firmie finansowej Euroclear z siedzibą w Brukseli. Premier Belgii Bart De Wever obawia się, że jeśli te środki zostaną wykorzystane na pomoc Ukrainie, to jego kraj będzie musiał pokryć koszty ewentualnych rosyjskich roszczeń. Dlatego nie akceptuje projektu pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy, przynajmniej w kształcie, jaki pierwotnie proponowała KE.

Reklama

Podczas spotkania przywódców UE w październiku De Wever zażądał od unijnych partnerów mocniejszych gwarancji, które ochroniłyby Belgię przed ryzykiem finansowym i prawnym wynikającym z tego projektu. Piątkowe spotkanie przedstawicieli Komisji z Belgami może być decydujące w tej sprawie. Urzędnicy z KE podkreślają, że trzeba tę sprawę rozstrzygnąć, bo „czas nagli”.

– Im dłużej będziemy zwlekać, tym trudniej będzie ruszyć z miejsca. Może się okazać, że potrzebne będą tymczasowe "rozwiązania pomostowe" – powiedział we wtorek Valdis Dombrovskis, unijny komisarz ds. gospodarki.

Ukraiński budżet może stracić płynność, jeśli środki nie trafią do Kijowa, do wiosny 2026 r. Komisja ostrzega, że jeśli nie uda się dojść do porozumienia w sprawie wykorzystania rosyjskich aktywów, państwa członkowskie będą musiały wesprzeć Kijów z własnych budżetów. Na to, jak zaznaczają urzędnicy, chętnych nie ma – zwłaszcza po pandemii, która mocno nadwyrężyła finanse publiczne krajów UE.

– Skąd teraz weźmiemy 140 miliardów euro z budżetów krajowych? – pytał jeden ze sfrustrowanych unijnych wiceministrów finansów, w rozmowie z serwisem Politico. – To niemożliwe – dodał.

Komisja ma przedstawić Belgii notatkę z alternatywnymi sposobami finansowania pomocy dla Ukrainy, opartymi na wspólnym zadłużeniu UE. Jej reprezentanci liczą, że De Wever – mający kłopoty ze spięciem budżetu Belgii – zmieni zdanie w sprawie pożyczki reparacyjnej, gdy zobaczy, że nie ma realnych alternatyw jej sfinansowania.

Pożyczka reparacyjna dla Ukrainy. Czego chce Belgia?

Premier De Wever jasno przedstawił warunki, po których spełnieniu poprze plan KE: