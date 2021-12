W czwartek w Komisji Europejskiej odbyły się rozmowy wiceministra aktywów Piotra Pyzika z dyrektorem generalnym dyrekcji ds. konkurencyjności Olivierem Geursentem. Tematem były działania związane z transformacją sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

"Komisja Europejska zadeklarowała, że rozumie sytuację branży wydobywczej Polsce. Uzgodniono, że Polska jak najszybciej złoży wniosek notyfikacyjny zawierający wszystkie elementy systemu pomocowego" - poinformowało ministerstwo.

KE zadeklarowała, że "niezwłocznie po otrzymaniu wniosku przystąpi do jego rozpatrzenia w najkrótszym możliwym terminie. Z kolei strona polska zadeklarowała pełną współpracę w procesie uzgadniania wniosku" - czytamy w komunikacie.

Możliwość złożenia formalnego wniosku notyfikacyjnego w sprawie programu dla górnictwa oznacza zakończenie etapu prenotyfikacji, czyli wstępnych konsultacji strony polskiej z przedstawicielami Komisji Europejskiej, dotyczących proponowanych w programie rozwiązań. Rozmowy w tej sprawie trwały od września; w tym czasie resort aktywów odpowiadał na szczegółowe pytania Komisji.

"Rozmowy z KE były bardzo konstruktywne, pomimo pojawiających się rozbieżności. Dziękuję panu dyrektorowi za otwartość. Efektem naszego spotkania będzie natychmiastowe przystąpienie do opracowania wniosku notyfikacyjnego, co stanowi kolejny krok na drodze do transformacji górnictwa. Szczegóły notyfikacji wymagają dalszych uzgodnień roboczych" - powiedział, cytowany w komunikacie MAP, wiceminister Piotr Pyzik.

Wiceszef MAP dodał, iż kluczowe jest zabezpieczenie finansowe przyszłości pracowników sektora węglowego.

Podstawą polskich propozycji dotyczących pomocy dla górnictwa są zapisy umowy społecznej, podpisanej w końcu maja br. w Katowicach przez przedstawicieli rządu i górnicze związki zawodowe. Uzgodniono wówczas stopniowe wygaszanie kopalń węgla energetycznego do końca 2049 roku oraz zasady subwencjonowania górnictwa w tym okresie, w postaci dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych. Umowa gwarantuje górnikom pracę do emerytury i przewiduje osłony socjalne dla odchodzących z pracy, a także zawiera mechanizmy wspierające transformację Śląska.(PAP)

autor: Marek Błoński