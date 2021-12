Zgodnie z informacją OPG, współpraca z (GEH) GE Hitachi Nuclear Energy będzie dotyczyć szeregu działań i przygotowań miejsca budowy w celu budowy i uruchomienia w 2028 r. pierwszego w pełni komercyjnego reaktora SMR typu BWRX-300. W elektrowni Darlington znajduje się jedyna w Kanadzie lokalizacja z decyzją środowiskową i niezbędnymi zezwoleniami na budowę nowego reaktora jądrowego.

Jak wynika z harmonogramu OPG, pierwsze prace przygotowawcze na miejscu ruszą wiosną 2022 r. Firma planuje, że pod koniec przyszłego roku wystąpi do kanadyjskiego dozoru jądrowego CNSC o licencję na budowę nowego bloku jądrowego.

BWRX-300 to ostatni projekt GEH - joint-venture amerykańskiego GE i japońskiego Hitachi. Należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielką moc - 300 MWe jest zaliczany do tzw. SMR - małych reaktorów modułowych. Ostatni istniejący przedstawiciel rodziny reaktorów wodno-wrzących, budowanych przez GE od lat 50. to ABWR z lat 90. o mocy rzędu 1300 MW. Reaktory tego typu powstały w Japonii. Kolejną generacją miał być uproszczony konstrukcyjnie i wyposażony w pasywne systemy bezpieczeństwa ESBWR o mocy ok. 1650 MW. Projekt został zatwierdzony przez NRC, ale nie zbudowano żadnego reaktora tego typu. BWRX-300, zgodnie z zapewnieniami GEH, bazuje na zatwierdzonych rozwiązaniach ESBWR, jest jeszcze bardziej uproszczony, a jednocześnie jest znacznie mniej kapitałochłonny. Firma deklarowała, że przy seryjnej budowie BWRX-ów koszt 1 kW powinien wynosić ok 2 tys. dol.

Jesienią 2019 r. polski chemiczny koncern Synthos i GEH podpisały porozumienie o współpracy przy badaniu możliwości budowy elektrowni jądrowej z reaktorami BWRX-300. W sierpniu 2020 r. spółka Synthos Green Energy została Partnerem Strategicznym GEH z zakresie rozwoju i budowy BWRX-300. Latem 2021 r. i ZE PAK ogłosiły rozpoczęcie wspólnego projektu, mającego prowadzić do zbudowania na terenie po eksploatacji węgla brunatnego 4-6 reaktorów BWRX-300.(PAP)