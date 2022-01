Podczas konferencji prasowej w resorcie sprawiedliwości minister Ziobro został zapytany, jakiej reakcji ze strony Unii Europejskiej spodziewa się po brutalnej interwencji służb podczas demonstracji w Amsterdamie.

"Premier Holandii (Mark Rutte) słynie z tego, że lubi wytykać i wskazywać rady innym państwom co do przestrzegania praworządności, zasad prawa, szanowania obywateli, a to, co wszyscy możemy zobaczyć w internecie, jak w brutalny sposób holenderska policja podlegająca jego rządowi traktuje obywateli Holandii, to są przykłady barbarzyństwa" - ocenił Ziobro.

Jak wskazał, "tam nie chodzi o to, żeby doprowadzić do zakończenia demonstracji, tylko chodzi o to, aby upokorzyć, zadać ból ludziom, którzy uczestniczą w tych manifestacjach, którzy kontestują politykę rządu holenderskiego". "To są standardy sprzeczne z zasadami praw człowieka opisanymi w konwencjach, których stroną jest m.in. Holandia i my oczekujemy stanowczego stanowiska Komisji Europejskiej w tej sprawie i organów Unii Europejskiej" - dodał.

"Nie można godzić się, żeby w środku Europy, w XXI wieku policja podlegająca rządowi mogła w tak brutalny sposób rozprawiać się z demonstracjami" - podkreślił Ziobro. "Prawo do demonstracji jest wpisane w standard cywilizacyjny społeczeństw europejskich, Unii Europejskiej i jeżeli nawet używa się przemocy i są ku temu podstawy, przesłanki ustawowe, to należy to robić w sposób współmierny do potrzeb, a nie po to, żeby kogoś upokarzać, zadawać ból i cierpienie - jak mieliśmy okazję to widzieć na urywkach filmów, jakie pokazywały media na całym świecie" - mówił.

Jak informowały media, holenderska policja przerwała nielegalną demonstrację przeciwników rządowej polityki walki z pandemią Covid-19, która odbyła się w niedzielę w Amsterdamie. Podczas manifestacji doszło do starć z policją - zatrzymano kilkadziesiąt osób, części z nich postawiono zarzuty napaści na policjantów i nielegalnego posiadania broni. Ponadto sieć obiegły nagrania, na których widać m.in. siły bezpieczeństwa, które rozpędzają zgromadzenie, a także sytuację, w której policyjny pies gryzie jednego z uczestników.

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta wcześniej w środę mówił o działaniach resortu poinformował w mediach społecznościowych. "Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło do francuskiego MS sprawującego prezydencję w Radzie UE ds. sprawiedliwości o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej Rady informacji o brutalności służb porządkowych w Niderlandach w związku z protestami przeciw obostrzeniom covidowym" - przekazał.

"Będziemy oczekiwać również przedstawienia w tej sprawie komunikatu ze strony Komisji Europejskiej, która ochoczo komentuje bieżące wydarzenia w Polsce, a wobec narastającej od lat brutalności Policji w wielu państwach UE pozostaje bierna" - podkreślił wiceminister.(PAP)

autorzy: Grzegorz Bruszewski, Aleksandra Rebelińska