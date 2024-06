Unia Europejska zainaugurowała we wtorek rozmowy akcesyjne z Mołdawią. "To historyczny moment dla Mołdawii w historycznie ważnych czasach dla Europy" - powiedział premier tego kraju Dorin Recean. We wtorek wziął on udział w konferencji międzyrządowej w Luksemburgu, gdzie podkreślił, że otwarcie negocjacji akcesyjnych jest dowodem uznania dla starań rządu i społeczeństwa Mołdawii, które mają poprawić życie ludzi w tym kraju.

Reklama

"Brutalna wojna Rosji w Ukrainie pokazała po raz kolejny, że większa Europa oznacza Europę bardziej bezpieczną, spokojniejszą i lepiej prosperującą" - powiedział. Jak podkreślił, Mołdawia chce być dumnym i aktywnym członkiem UE i "już teraz bierze odpowiedzialność za 1,2 tys. km wschodniej granicy (Wspólnoty)".

Rozmowy akcesyjne z Mołdawią zostały zainagurowane konferencją międzyrządową we wtorek w Luksemburgu. Wzięli w niej udział ministrowie ds. europejskich krajów członkowskich. Konferencje międzyrządowe są organizowane w kluczowych momentach procesu akcesyjnego.