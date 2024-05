„Mołdawia jest pierwszym krajem, który podpisuje z UE partnerstwo w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony” – napisał na X szef unijnej dyplomacji Josep Borrell we wtorek. Na zamieszczonych w sieci społecznościowej zdjęciach widać Borrella oraz premiera Mołdawii Dorina Receana podpisujących porozumienie.

"Omawialiśmy proces integracji Mołdawii i reformy na drodze do UE"

„To partnerstwo wzmocni odporność kraju. Umożliwi wspólne podejście do wyzwań związanych z bezpieczeństwem, zwiększy skuteczność naszego zaangażowania i pozwoli odkryć nowe obszary współpracy” – napisał Borrell. Krok ten umożliwi Republice Mołdawii wymianę informacji i wspólne ćwiczenia wojskowe, a także włączenie jej do wspólnego systemu zakupów broni w bloku wspólnotowym – pisały wcześniej media.

Według informacji Radia Europa Libera Moldova (Radio Wolna Europa) dokument przewiduje, że Mołdawia będzie mogła w przyszłości uczestniczyć w mechanizmie reagowania na kryzysy Rapid Deployment Capacity, a także w ćwiczeniach wojskowych UE. Inne wymienione obszary współpracy to obrona cywilna, szeroka wymiana informacji, zwalczanie zagrożeń cybernetycznych, pomoc Mołdawii w promowaniu jej interesów na forachmiędzynarodowych, w tym w ONZ. Dokument mówi też o możliwości udziału Mołdawii w projektach UE w zakresie przemysłu obronnego oraz we wspólnych zakupach zbrojeniowych na prawach „gościa”, jako że Mołdawia jest na razie kandydatem do wejścia do UE.

Premier Dorin Recean, który wraz z delegacją przebywa z dwudniową wizytą w Brukseli, spotkał się m.in. z Charles Michelem, szefem Rady Europejskiej. „Z premierem Dorinem Receanem omawialiśmy proces integracji Mołdawii i reformy na drodze do UE. Unia będzie w dalszym ciągu wspierała odporność Mołdawii w jej walce przeciwko narastającym zagrożeniom hybrydowym ze strony Rosji, których celem jest podważenie postępów tego kraju” – napisał Michel na platformie X. Podpisanie partnerstwa nazwał “konkretnym krokiem zbliżającym Mołdawię do UE”. „Mołdawia należy do UE i stoimy twardo obok was” - dodał.

