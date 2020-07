Każdy, kto otrzyma taką przesyłkę, powinien zachować ją i skontaktować się z władzami – zaleca amerykański Departament Rolnictwa w oświadczeniu.

Co prawda Departament nie ma dowodów na to, że wysyłanie podejrzanych paczek jest czymś więcej niż powszechną praktyką przesyłania niechcianych towarów, stosowaną przez firmy, aby poprawić swoje opinie, wykorzystując dane adresata. Niemniej przestrzega przed wykorzystaniem zawartości, a nawet przed wyrzuceniem jej do kosza, gdzie nasiona mogą wykiełkować. Departament Rolnictwa zbiera obecnie przesyłki i będzie testował nasiona pod kątem tego, czy mogą stanowić zagrożenie dla lokalnego rolnictwa i środowiska.

Podobne ostrzeżenia wydały władze Kanady, gdzie obywatele dostają podobne przesyłki.

„Nasiona nieznanego pochodzenia mogą być nasionami inwazyjnych gatunków roślin, które mogą przynieść szkodę w Kanadzie” – ostrzega Kanadyjska Agencja Kontroli Żywności w oświadczeniu. „Te gatunki mogą spowodować poważne szkody naszym zasobom roślinnym” – dodaje Agencja.

Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych skomentowało sprawę we wtorek twierdząc, że przesyłki są sfałszowane i nie pochodzą z Państwa Środka. Rzecznik resortu Weng Wenbin zapewnił, ze chińska poczta ściśle przestrzega zakazu wysyłania i odbierania nasion i rozmawiała już ze swoją amerykańską odpowiedniczką w kwestii przesłania paczek do Chin, gdzie będzie można je poddać dalszym analizom.