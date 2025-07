Mamy jeszcze jedno święto państwowe

Na zakończenie drugiej kadencji prezydentury Andrzej Duda „podarował” Polakom nowe święto państwowe. Oczywiście to stwierdzenie to duże uproszczenie, bo zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami Prezydent po prostu podpisał ustawę, która została na wcześniejszym etapie legislacyjnym uchwalona przez Sejm i Senat. Jednak jak wskazuje się w mediach, podpisanie tego aktu przez Prezydenta stanowi symboliczne domknięcie jego prezydentury. O co chodzi? O ustawę, która odnosi się do pamięci historycznej Polaków, czyli ustawę ustanawiającą dzień 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach wydarzeń na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Ten dzień ma upamiętnić ofiary przemocy z lat 1939–1946, które zginęły na terenach dawnych województw: wołyńskiego, tarnopolskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i poleskiego. Sam dzień, na który będzie przypadało święto odnosi się do 11 lipca 1943 roku nazywanego krwawą niedzielą. To wtedy doszło bowiem do wielu zbrojnych ataków na ludność polską.

Katalog dni wolnych od pracy zawiera stałe pozycje

Każda informacja dotycząca ustanowienia nowego święta narodowego wiąże się oczywiście z pytaniem, czy będziemy pracowali o jeden dzień mniej? Katalog dni wolnych od pracy został określony w przepisach ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy i obejmuje:

1 stycznia – Nowy Rok,

6 stycznia – Święto Trzech Króli,

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja – Święto Państwowe,

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada – Wszystkich Świętych,

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia,

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Jak łatwo policzyć, katalog ten obejmuje 14 dni i nie każdy z nich ma charakter święta państwowego. Pojęcie tego święta nie zostało w Polsce uregulowane w żadnym akcie prawnym. Jedyna regulacja, która się do niego odnosi to art. 7 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, który nakłada obowiązek podnoszenia w czasie świąt państwowych flagi państwowej na budynkach organów administracji rządowej i innych organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Święta państwowe obowiązujące w Polsce

Sama lista świąt państwowych obowiązujących w Polsce istotnie się zmieniła po zakończeniu XX wieku i liczy obecnie aż 18 pozycji. Należą do nich:

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej (14 lutego)

Dzień Nauki Polskiej (19 lutego)

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (1 marca)

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką (24 marca)

Święto Chrztu Polski (14 kwietnia)

święto państwowe nieformalnie nazywane Świętem Pracy (1 maja)

Święto Narodowe Trzeciego Maja (3 maja)

Narodowy Dzień Zwycięstwa (8 maja)

Narodowy Dzień Powstań Śląskich (20 czerwca)

Narodowy Dzień Pamięci o Polakach – Ofiarach wydarzeń na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (11 lipca)

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (12 lipca)

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego (1 sierpnia)

Święto Wojska Polskiego (15 sierpnia)

Dzień Solidarności i Wolności (31 sierpnia)

Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny (10 września)

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych (19 października)

Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada)

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego (27 grudnia)

Jak jasno wynika z tej listy, świąt państwowych mamy znacznie więcej niż dni wolnych od pracy, a o wielu z nich większość Polaków zapewne nigdy nie słyszała. Oznacza to tyle, że samo ustanowienie kolejnego święta nie ma bezpośredniego wpływu na liczbę dni do przepracowania obowiązują pracowników. Dopóki więc nie zostanie znowelizowania ustawa o dniach wolnych od pracy, samo ustanowienie nowego święta państwowego nie wpływa na czas pracy pracowników.