MDA powiadomiła, że system uzbrojenia Aegis, który dotąd był składowany w magazynie w bazie, został "rozpakowany" w lutym, a w marcu przeszedł "zintegrowane funkcjonalne testy" obrony przeciwrakietowej. W maju zainstalowano natomiast cztery elementy radaru SPY-1D(V) oraz podświetlacz celu wchodzący w skład systemu kontroli ognia.

"Te osiągnięcia ilustrują zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w instalację Aegis Ashore w Polsce, by zapewnić obronę przeciwbalistyczną dla Europy" - napisano w komunikacie.

We wtorek na temat postępów w budowie w Redzikowie mówił szef MDA wiceadmirał Jon Hill, m.in. tłumacząc powody wielokrotnych opóźnień w konstrukcji bazy, która pierwotnie miała zostać oddana do użytku w 2018 r.

"Wprowadziliśmy dużo elementów automatyzacji budowy po stronie konstrukcji militarnej i było to trudne. To było tym, co naprawdę nas spowolniło" - powiedział Hill podczas konferencji w think tanku CSIS. Jak dodał, prace w bazie trwają, jednak dodatkowym czynnikiem spowalniającym je była pandemia.

"Restrykcje w Europie są naprawdę, naprawdę ciężkie. Ale świetną rzeczą, którą zrobiliśmy w ciągu ostatniego miesiąca, jest to, że postawiliśmy cztery anteny radarowe (...) i wstawiliśmy system kontroli ognia, więc wygląda to jakby już było ukończone kilka lat temu" - powiedział wojskowy, dodając że sytuacja na miejscu jest dobra.

MDA podała, że baza zostanie oddana do użytku "nie wcześniej niż w 2022 r."

Baza w Redzikowie jest ostatnim z elementów amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej w Europie EPAA, przeznaczonego do przechwytywania pocisków balistycznych pochodzących "spoza obszaru euroatlantyckiego". Opiera się ona o system Aegis, w skład którego wchodzą rakiety przechwytujące SM-3, nieposiadające ładunków wybuchowych, lecz niszczące pociski kinetycznie.

EPAA składa się z radaru umieszczonego w Turcji, bazy dowodzenia w Niemczech, stacjonujących w Europie niszczycieli z morską wersją systemu Aegis, a także naziemnego komponentu Aegis w Deveselu w Rumunii. Baza w Redzikowie ma być drugim naziemnym elementem systemu.