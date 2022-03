Biały Dom potwierdził, że prezydent Joe Biden przybędzie w piątek do Warszawy; amerykański prezydent spotka się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą.

W środę w programie w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, współprzewodniczący Nowej Lewicy, europoseł Robert Biedroń był pytany, czy liczy na spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych z polską opozycją. "Oczywiście, uważam, że prezydent Stanów Zjednoczonych powinien spotkać się także z polską opozycją, bo to, co mówią polscy rządzący nie zawsze jest zgodne z prawdą" - ocenił Biedroń.

Dopytywany, czy ma wiedzę, by takie spotkanie miało szansę się odbyć, polityk odparł, że nic nie wie na ten temat. Zaznaczył, że program wizyty Bidena jest wciąż układany. "Ale jeżeli dostaniemy takie zaproszenie - a uważam, że prezydent Biden powinien się spotkać z polską opozycją - to dobrze by się stało" - mówił Biedroń.

Zwrócił przy tym uwagę, że nawet prezes PiS Jarosław Kaczyński spotyka się z opozycją, więc "tym bardziej powinien to zrobić Joe Biden".

W tym kontekście nawiązał do poniedziałkowego spotkania rządzących z opozycją, podczas którego padła propozycja zmiany konstytucji. Biedroń przypomniał, że to Lewica dała Polsce konstytucję i podkreślił, że jest ona dla państwa "jak Biblia dla chrześcijan". "Jej się po prostu nie zmienia, jeżeli nie ma takiej potrzeby" - powiedział Biedroń.

Przekonywał, że nie trzeba zmieniać konstytucji, aby móc odbierać majątki rosyjskich oligarchów. Podkreślał również, że przez ostatnie lata rządzący nie przestrzegali konstytucji. Zadeklarował przy tym, że Lewica "zdecydowanie" nie poprze zmian w konstytucji. "Ponad podziałami bronimy tej konstytucji od wielu lat i nie pozwolimy PiS-owi gmerać w konstytucji w jakiejkolwiek sytuacji, bo nie mamy do nich za grosz zaufania w tej kwestii" - podkreślił Biedroń.

W poniedziałek w KPRM premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. W rozmowach uczestniczył też m.in. wicepremier ds. bezpieczeństwa i lider PiS Jarosław Kaczyński. Szef rządu zaproponował pakiet wymagający zmian w konstytucji, m.in. wyłączenie finansowania armii z progów zadłużenia oraz możliwość konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów.