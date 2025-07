Wzrost popularności zagranicznych wyjazdów

Z analizy wyszukiwań Google wynika, że w tym roku zagraniczne wyjazdy zyskały przewagę nad wakacjami w Polsce i odpowiadają za 51 proc. wszystkich zapytań, podczas gdy krajowe stanowią niecałe 49 proc. Autorzy publikacji przypomnieli, że w 2024 roku proporcje wynosiły 52 proc. dla wypoczynku w kraju i 48 proc. dla zagranicy.

„W poprzednich latach ta tendencja się utrzymywała – w 2023 roku 53 proc. zapytań dotyczyło wyjazdów w Polsce, a 47 proc. poza jej granicami, a w 2022 roku odsetek ten wynosił 55 proc. vs. 45 proc. W latach pandemii (2020–2021), gdy ruch turystyczny był ograniczony, ponad 60 proc. wyszukiwań dotyczyło lokalnych kierunków" - podkreślił, cytowany w informacji, Travel Analytical Consultant w Google Jacek Bisiński.

Najczęściej wyszukiwane destynacje wakacyjne

Zgodnie z raportem najczęściej wyszukiwanymi destynacjami w tegorocznym sezonie wakacyjnym są: Hiszpania, Włochy i Grecja. W tym roku Hiszpania wspięła się na szczyt rankingu popularności, wyprzedzając dotychczasowego lidera – Włochy, które były najpopularniejszym kierunkiem w 2024 roku. Wśród 10 najczęściej wyszukiwanych destynacji znalazły się również: Turcja, Chorwacja, Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Wielka Brytania oraz Czechy.

Z kolei najczęściej wyszukiwanymi miastami do odwiedzenia były: Barcelona, Rzym oraz Paryż – podobnie jak w poprzednim roku. Następne w kolejności były: Londyn, Praga, Berlin, Wenecja oraz Dubaj (po raz pierwszy w zestawieniu), Hurghada i Wiedeń (w zeszłym roku na 10. miejscu był Nowy Jork).

Stany Zjednoczone, tak jak rok remu, były najczęściej wyszukiwaną destynacją dla podróży dalekich i egzotycznych. Za nimi uplasowały się: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tajlandia, Japonia, Kanada, Indonezja, Australia, Polinezja Francuska, Meksyk i Chiny. Polacy często wyszukiwali również kierunki takie jak Zanzibar czy Malediwy.

Wysokie zainteresowanie podróżami dalekimi i egzotycznymi

Zgodnie z przekazanymi danymi, w tym roku znacznie zwiększyła się popularność formy wypoczynku all inclusive. W czerwcu br. liczba wyszukiwań tej frazy wzrosła o 35 proc. rok do roku - najczęściej takich ofert Polacy szukali w Grecji, Chorwacji i Turcji. Dużym zainteresowaniem cieszą się też zapytania o podróże last minute.

Wzrost popularności wyjazdów all inclusive

Z publikacji wynika, że w rankingu najpopularniejszych krajów na podróż last minute prowadzą Turcja, Egipt i Grecja, a na kolejnych miejscach plasują się: Hiszpania, Chorwacja, Albania, Tunezja, Bułgaria i Włochy. W kategorii wysp i regionów największym zainteresowaniem cieszą się: Madera, Zanzibar, Teneryfa, Sardynia oraz Wyspy Kanaryjskie. Na kolejnych miejscach znajdują się wyspy greckie: Kreta, Zakynthos, Korfu i Rodos i jedna włoska – Sycylia.

