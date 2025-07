"Dzwońcie do Putina, bo mocno ucierpicie". Szef NATO ostrzega partnerów Rosji

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ostrzegł we wtorek, że kraje takie jak Brazylia, Chiny i Indie mogą mocno ucierpieć z powodu sankcji wtórnych, jeśli nadal będą prowadzić interesy z Rosją. Zasugerował, by ich przywódcy dzwonili do Władimira Putina z konkretnym przekazem.