Kilka tygodni temu AAP opublikowała pierwsze od 15 lat zalecenia, jak walczyć z nadwagą i otyłością wśród uczniów. Pediatrzy stwierdzają wprost: dotychczasowe podejście „czujnej obserwacji”, które sprowadza się do odkładania leczenia z nadzieją, że dziecko samo „wyrośnie” z niepokojących nadmiarowych kilogramów, poniosło klęskę. Gdy diabetolog diagnozuje u nastolatka stan przedcukrzycowy, na zachowawcze metody jest już na ogół za późno.

– Czekanie nie działa. Waga dzieci dalej rośnie, a wraz z nią prawdopodobieństwo, że będą otyłe w dorosłości – powiedziała Ihuoma Eneli, dyrektorka Center for Healthy Weight and Nutrition w Nationwide Children’s Hospital i współautorka rekomendacji. Trzeba więc reagować wcześnie i proaktywnie. AAP radzi, by na intensywne leczenie otyłości kierować dzieci już od szóstego roku życia. Mowa tu o programach, które kompleksowo pomagają rodzinom w zmianie stylu życia poprzez edukację i kształtowanie właściwych nawyków. Zaangażowani w nie specjaliści – od pediatrów i endokrynologów przez dietetyków i fizjoterapeutów po psychologów – kładą nacisk na zasady zdrowego odżywania, organizowanie aktywności fizycznych, planowanie posiłków, kontrolę porcji czy sprawdzanie wartości odżywczych produktów.