Biden do Polski przybył prosto z wizyty w Kijowie. Około godz. 20.30 dotarł pociągiem do Przemyśla. Na peronie czekały na niego prezydenckie samochody. Biden wsiadł do jednego z nich, a zaraz potem amerykańska delegacja wyruszyła z dworca. W poniedziałek po godz. 22 Biden dotarł na podrzeszowskie lotnisko w Jasionce.

Jeszcze w poniedziałek wieczorem z prezydent USA ma przylecieć na pokładzie Air Force One do Warszawy.

O przekroczeniu przez Bidena granicy Polski poinformował PAP wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

Oficjalna wizyta Bidena w Polsce rozpocznie się we wtorek.

Spotkanie Bidena i Dudy

We wtorek po godz. 13:00 odbędzie się spotkanie prezydentów Polski i USA: Andrzeja Dudy i Joe Bidena. Przywódcy będą rozmawiali w cztery oczy, a następnie zaplanowano rozmowy plenarne delegacji.

Prezydent Andrzej Duda mówił niedawno, że wizyta prezydenta USA będzie mieć "potężną polityczną wagę". Dodał, że podczas tej wizyty spodziewa się "wielu konkretów". "Nie chcę i nie mogę za bardzo o nich mówić, ale spodziewam się wielu konkretów. Być może będą to takie konkrety, o których nie będziemy mogli publicznie powiedzieć. Taka wizyta zawsze się na konkrety przekłada" - zaznaczył.

Przemówienie Bidena w Arkadach Kubickiego

O godz. 17.30 w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie, Joe Biden wygłosi przemówienie do narodu polskiego.

Jak zapowiadał prezydent Andrzej Duda, wystąpienie amerykańskiego prezydenta będzie miało istotny wymiar historyczny i będzie ważne, jeżeli chodzi o tworzenie strefy bezpieczeństwa w naszej części Europy. Dodał, że fundamentalne znaczenie ma to, iż będzie wygłoszone z Warszawy.

Szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki

W środę, ostatniego dnia wizyty Bidena w Polsce odbędzie się szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki, czyli formatu zrzeszającego państwa wschodniej flanki NATO: Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry. W spotkaniu weźmie także udział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Podczas szczytu przywódcy będą rozmawiali o dalszym wzmacnianiu wschodniej flanki NATO, o zbliżającym się szczycie Sojuszu w Wilnie, a także o dalszym wsparciu Ukrainy.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska, Wojciech Huk, Wiktoria Nicałek