Sąd poinformował o swojej decyzji w jednozdaniowym komunikacie, nie notując zdań odrębnych. Odwołanie się do Sądu Najwyższego było ostatnią deską ratunku dla Kennetha Eugene'a Smitha, skazanego przez sąd stanowy w Alabamie za zabójstwo 45-letniej żony protestanckiego pastora na zlecenie jej męża w 1988 r.

Więzień spędził pięć godzin przywiązany do szpitalnego łóżka, nieświadomy decyzji sądu

W rezultacie - o ile w ostatniej chwili nie zostanie ułaskawiony przez gubernator stanu - Smith zostanie w czwartek pierwszym w historii więźniem uduszonym azotem. Metoda polega na wpompowaniu skazańcowi przez maskę azotu, aż zastąpi on tlen i doprowadzi do uduszenia. W teorii azot ma pozbawić więźnia przytomności przed jego śmiercią i ograniczyć jego cierpienie, ale jak notuje telewizja CBS, eksperci ostrzegają, że jest to niesprawdzona metoda, a toksyczność azotu może spowodować niepotrzebne cierpienie więźnia i jednocześnie narazić zdrowie innych osób na sali.

Choć ta metoda egzekucji jest dozwolona w dwóch innych stanach - Oklahomie i Missisipi - Alabama jest jedynym, w którym sformułowano formalny protokół jej stosowania. Przewiduje on pompowanie azotu przez 15 minut lub do 5 minut po ustaniu akcji serca skazanego.

Smith został skazany w 1988 r. i miał zostać uśmiercony już w ubiegłym roku przez zastrzyk z trucizną, jednak w ostatniej chwili egzekucję wstrzymał sąd apelacyjny. Mimo to - jak zarzucali w skardze jego prawnicy - więzień spędził pięć godzin przywiązany do szpitalnego łóżka, nieświadomy decyzji sądu. W tym czasie pracownicy więzienia mieli kilkakrotnie wstrzykiwać mu nieznane substancje. Po tym incydencie gubernator stanu Kay Ivey wstrzymała egzekucję. Była to wówczas trzecia nieudana egzekucja w Alabamie dokonana tą metodą.

