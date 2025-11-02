Rok 2026 zapowiada się korzystnie dla emerytów i to nie tylko dzięki corocznej waloryzacji świadczeń czy wypłacie trzynastki i czternastki. W planach jest także ponowne przeliczenie czerwcowych emerytur oraz wprowadzenie zupełnie nowych form wsparcia finansowego w postaci bonów. Przed nami wiele terminów, w których portfele osób starszych zasilą dodatkowe środki. Oto najważniejsze z nich.

Styczeń 2026. Przeliczenie czerwcowych emerytur

Od 1 stycznia 2026 r. ZUS ponownie przeliczy świadczenia, rozwiązując tym samym wieloletni problem czerwcowych emerytur. Osoby, które w latach 2009-2019 na emeryturę przechodziły w czerwcu, a także członkowie rodzin, którym po tych osobach przysługuje renta rodzinna, traciły nawet kilkaset złotych miesięcznie z powodu mniej korzystnych zasad waloryzacji. Częściowa naprawa nastąpiła w 2021 r., jednak nie obejmowała wcześniejszych roczników. W 2022 r. Trybunał Konstytucyjny uznał takie pominięcie za naruszenie zasady równego traktowania i zobowiązał ustawodawcę do wprowadzenia zmian. Zgodnie z nowymi przepisami Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie przeliczy świadczenia około 103 tys. osób. Korekta obejmie:

emerytury i renty rodzinne przyznane w czerwcu w latach 2009–2019,

rodziny osób ubezpieczonych, które zmarły w czerwcu, nie zdążając złożyć wniosku o emeryturę.

Przy ponownym wyliczeniu ZUS zastosuje zasady obowiązujące w maju danego roku, jeśli okażą się korzystniejsze. Świadczenie zostanie podniesione z mocą od pierwotnej daty przyznania i uwzględni wszystkie późniejsze waloryzacje. Według szacunków Ministerstwa Pracy przeciętna podwyżka wyniesie ok. 220 zł miesięcznie.

Ważne Wysokość emerytury po przeliczeniu nie może być niższa niż obecna.

Styczeń 2026. Bon senioralny

Bon senioralny nie będzie wypłacany w formie pieniędzy, lecz jako pakiet usług opiekuńczych. Świadczenie ma ruszyć od 2026 roku i docelowo jest przeznaczone dla osób po 75. roku życia. Do 2028 roku obowiązywać będzie okres przejściowy. W tym czasie ze świadczenia skorzystają wyłącznie seniorzy, którzy ukończyli 80 lat. Celem bonu jest odciążenie rodzin od opieki nad starszymi bliskimi, a jego wartość wyniesie maksymalnie do 2150 zł miesięcznie, co odpowiada około 50 godzinom usług opiekuńczych. Bon senioralny będzie finansował usługi w czterech najważniejszych obszarach:

codzienne potrzeby życiowe – zakupy, przygotowywanie posiłków, sprzątanie, wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych;

wsparcie zdrowotne – pomoc podczas wizyt u lekarza, przypominanie o przyjmowaniu leków, organizacja dojazdów na rehabilitację;

opieka higieniczno-pielęgnacyjna – kąpiel, mycie, dbanie o higienę i kondycję fizyczną seniora;

kontakty społeczne – towarzyszenie osobie starszej, organizacja jej wolnego czasu, przeciwdziałanie izolacji i samotności.

Bon senioralny przyznawany będzie bez dodatkowych formalności po stronie samych seniorów. Wniosek o jego przyznanie złożą małżonek, dzieci lub wnuki, czyli osoby najbliższe, na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym spoczywa obowiązek alimentacyjny wobec starszych członków rodziny. Realizacją usług zajmą się gminy, samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi, prywatnymi firmami czy podmiotami ekonomii społecznej.

Luty 2026. Zwrot PIT z trzynastej i czternastej emerytury

Od 15 lutego 2026 r. będzie można rozliczyć PIT za 2025 rok. Osoby, których całkowity roczny dochód z emerytury nie przekroczył 30 tys. zł brutto, otrzymają zwrot potrąconych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu trzynastej i czternastej emerytury. Emeryci, których podstawowe świadczenie wynosi około 2400 złotych brutto miesięcznie, otrzymają blisko 400 złotych. Natomiast pobierający najniższą emeryturę (1878,91 zł brutto), odzyskają około 250 złotych. Dotyczy to świadczeniobiorców, którzy nie mają innych dochodów i nie korzystają z innych odliczeń podatkowych.

Aby odzyskać nadpłacone środki, trzeba złożyć zeznanie podatkowe do końca kwietnia 2026 r. Przy rozliczeniu online pieniądze powinny trafić do podatnika w ciągu 45 dni, natomiast w przypadku papierowego wniosku czas oczekiwania może wydłużyć się nawet do trzech miesięcy. W praktyce jednak osoby, które wstępnie akceptują wypełnioną przez Urząd Skarbowy deklarację w połowie lutego, nadpłacony podatek odzyskują nawet w ciągu kilku dni.

By zapobiec przyszłym potrąceniom, wystarczy złożyć w ZUS formularz EPD-21 (dostępny na platformie PUE ZUS). Dzięki temu emerytury, renty oraz dodatkowe świadczenia, takie jak trzynasta i czternasta emerytura, będą wypłacane w pełnej wysokości, pod warunkiem że roczny dochód nie przekroczy limitu 30 tys. zł.

Początek roku 2026. Bon ciepłowniczy za rok 2025

Bon ciepłowniczy to dodatkowe świadczenie pieniężne przysługujące gospodarstwom domowym, które korzystają z ciepła systemowego, czyli dostarczanego przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. Przyznawany będzie nie tylko seniorom, ale także innym osobom, które spełnią kryterium dochodowe. Jednak to osoby starsze, które często żyją samotnie z niewysokiej emerytury, skorzystają z tego dodatku w największym stopniu. Członkowie gospodarstw domowych sami będą musieli złożyć wniosek o dodatkowe świadczenie w urzędzie gminy. Co ważne, czasu na jego złożenie nie będzie za wiele. Wnioski za 2025 rok (za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.) będzie można składać od 3 listopada 2025 do 15 grudnia 2025, a wypłaty za ten okres nastąpią na początku 2026 roku. Wysokość bonu zależeć będzie od ceny ciepła. Za rok 2025 bon w maksymalnej kwocie wyniesie:

500 zł – przy cenie ciepła od 170 do 200 zł/GJ,

1000 zł – przy cenie ciepła od 200 zł do 230 zł/GJ,

1750 zł – przy cenie ciepła wyższej niż 230 zł/GJ.

Marzec 2026. Waloryzacja rent i emerytur

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych co roku, 1 marca, przeprowadzana jest waloryzacja świadczeń. Od 1 marca 2026 r. ZUS podwyższy emerytury i renty o wskaźnik waloryzacji, który według prognoz ma wynieść 4,9%. Najniższa emerytura, która wynosi obecnie 1878,91 zł, od 1 marca 2026 r. może wzrosnąć do 1970,98 zł brutto, czyli o 92,07 zł brutto. Poniżej przedstawiamy szacunkowe wyliczenia dotyczące wysokości emerytur i rent po marcowej waloryzacji.

Emerytura brutto w 2025 roku Emerytura netto (na rękę) w 2025 Emerytura netto (na rękę) w 2026 Podwyżka netto (na rękę) 1000 zł 910,00 zł 954,59 zł 44,59 zł 1250 zł 1137,50 zł 1193,24 zł 55,74 zł 1500 zł 1365,00 zł 1431,89 zł 66,89 zł 1750 zł 1592,50 zł 1670,53 zł 78,03 zł 1878,91 zł 1709,80 zł 1793,59 zł 83,79 zł 2000 zł 1820,00 zł 1909,18 zł 89,18 zł 2500 zł 2275,00 zł 2386,48 zł 111,48 zł 3000 zł 2670,00 zł 2786,13 zł 116,13 zł 4000 zł 3460,00 zł 3614,84 zł 154,84 zł 5000 zł 4250,00 zł 4443,55 zł 193,55 zł 6000 zł 5040,00 zł 5272,26 zł 232,26 zł 7000 zł 5830,00 zł 6100,97 zł 270,97 zł

Marcowa waloryzacja wpłynie nie tylko na wysokość świadczeń. Zwiększy się także kwota wypłacanych do emerytur i rent dodatków. Wyniosą one:

dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie – 365,28 zł;

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 547,92 zł;

dodatek dla sieroty zupełnej – 686,55 zł;

dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego – 365,28 zł;

dodatek kompensacyjny – 54,79 zł;

świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych – 365,28 zł;

świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 18,32 zł do 365,28 zł;

dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego – 1398,57 zł.

Ważne Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w połowie lutego 2026 roku.

Kwiecień 2026. Trzynasta emerytura

W kwietniu 2026 roku emerytom i rencistom zostanie wypłacona trzynasta emerytura. Ten dodatek wypłacany jest każdemu seniorowi bez względu na wysokość otrzymywanego świadczenia. Wynosi ona dokładnie tyle, ile emerytura minimalna. Stawka emerytury minimalnej w 2025 roku wynosi 1878,91 zł. Jeśli prognozowany wskaźnik waloryzacji na poziomie 4,9%, wyniesie tyle w rzeczywistości, najniższa emerytura brutto wzrośnie do 1970,98 zł brutto. Tyle też wyniesie trzynasta emerytura. Aby otrzymać trzynastą emeryturę, nie trzeba składać żadnych dokumentów – jest ona automatycznie dopisywana do podstawowego świadczenia i przekazywana razem z nim w jednej wypłacie, przelewem lub pocztą. Od dodatku pobierana jest składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. Trzynasta emerytura zostanie wypłacona wraz z kwietniowymi świadczeniami w następujących terminach:

1 kwietnia (środa);

3 kwietnia (piątek) – w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które powinny zostać wypłacone 5 kwietnia (Niedziela Wielkanocna) i 6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny);

10 kwietnia (piątek);

15 kwietnia (środa);

20 kwietnia (poniedziałek);

24 kwietnia (piątek) – w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które powinny zostać wypłacone 25 kwietnia (sobota).

Lato 2026. Bon ciepłowniczy za 2026 rok

Latem 2026 wypłacona zostanie druga transza bonu ciepłowniczego za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r., na którą wnioski przyjmowane będą od 1 czerwca 2026 do 31 lipca 2026.

W 2026 roku bon w maksymalnej kwocie wyniesie:

1000 zł – przy cenie ciepła od 170 do 200 zł/GJ,

2000 zł – przy cenie ciepła od 200 zł do 230 zł/GJ,

3500 zł – przy cenie ciepła wyższej niż 230 zł/GJ.

Wrzesień 2026. Czternasta emerytura

Dodatkowe świadczenie w postaci czternastej emerytury wypłacane jest zazwyczaj w drugiej połowie roku. W ostatnich latach seniorzy otrzymywali je we wrześniu. Wysokość dodatku odpowiada kwocie minimalnej emerytury, co oznacza, że w 2026 r. może wynieść około 1970,98 zł brutto.

Na ostateczną wartość wpływa jednak wysokość podstawowego świadczenia. Osoby pobierające emeryturę lub rentę wyższą niż 2900 zł brutto otrzymują czternastkę pomniejszoną według zasady „złotówka za złotówkę”. Najniższa możliwa wypłata to 50 zł brutto. Tak jak w przypadku trzynastki, od czternastki potrącana jest składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.