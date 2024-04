Spotkanie prezydenta Dudy z Trumpem: Prywatne rozmowy za Oceanem

Zostałem zaproszony przez Donalda Trumpa do jego prywatnego mieszkania. To jest naprawdę prywata wizyta, prywatne zaproszenie - mówił w środę przebywający z wizytą w USA prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do planowanego spotkania z Donaldem Trumpem.