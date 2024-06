Korzystając z danych zaczerpniętych z Panelu Kredytów Konsumenckich (Consumer Credit Panel), Zachary Bleemer (Uniwersytet Yale), Meta Brown, Donghoon Lee oraz Wilbert van der Klaauw (Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku) pokazali, iż liczba młodych ludzi, którzy zaciągnęli pożyczki edukacyjne, wzrosła z 25 proc. w 2003 r. do 45 proc. w 2013 r. W ciągu tej dekady średni poziom zadłużenia studenckiego wśród osób w wieku od 22 do 25 lat prawie się podwoił: z 10,6 tys. dol. do 20,9 tys. dol.

Reklama

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ