W lipcu po raz pierwszy od marca 2021 r. inflacja w USA spadła poniżej 3 proc. Teoretycznie to dane, które mogą cieszyć konsumentów. Wśród Amerykanów nie ma jednak zadowolenia – z lipcowego badania Gallupa wynika, że 70 proc. z nich twierdzi, że gospodarczo sprawy idą w ich kraju w złym kierunku. Dlatego też ekonomia, a szczególnie inflacja, są w tym cyklu wyborczym bezkonkurencyjnie najważniejszym tematem: to sprawa uznawana za istotną dla 9 na 10 wyborców, dystansująca bezpieczeństwo, migrację czy kwestie światopoglądowe. „Gospodarka, głupcze” – ten słynny cytat Jamesa Carville’a, stratega demokratów z czasów Billa Clintona, przypomina się w USA co cztery lata, ale w tym roku jest wyjątkowo aktualny.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ >>>