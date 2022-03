Za ustawą głosowało 455 posłów, 444 opowiedziało się za, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 11.

Wcześniej sejmowe komisje gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz infrastruktury wydały pozytywną opinię dla kilku - w większości technicznych - poprawek do projektu ustawy o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Ponadto komisje pozytywnie zaopiniowały zmianę dotyczącą przewoźników ukraińskich, którzy często z uwagi na trudną sytuację nie mają już możliwości działania na terenie Ukrainy. Poprawka wprowadza możliwość wskazania nowego partnera, który realizowałby przewozy osób do Polski.

Ustawa o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy dotyczy dopuszczenia wydłużenia czasu pracy obsady pociągu przewożących uchodźców z Ukrainy do Polski w związku z wydłużonym czasem odprawy granicznej.

Wprowadza też rozwiązania umożliwiające, w przypadku niedoboru maszynistów ze znajomością szlaku w odniesieniu do konkretnych odcinków linii kolejowych, uruchomienie pociągów pasażerskich przez maszynistę posiadającego uprawnienia ograniczone wyłącznie do prowadzenia pociągów towarowych.

Projekt ustawy zwalnia też z opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej tych przewoźników, którzy uruchomią pociągi przeznaczone do przewozu uchodźców z Ukrainy. Finansowanie zostało przewidziane dla przewoźników kolejowych, którzy uruchamiają dodatkowy pociąg pasażerski nieujęty w rocznym rozkładzie jazdy albo włączają dodatkowy wagon do pociągu pasażerskiego stałego kursowania.

Proponuje się również zwolnienie z opłat za dostęp do kolejowej infrastruktury organizatorów transportów pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Przewidziano również wypłatę rekompensat dla zarządców infrastruktury kolejowej.

Wypłatę rekompensat przewidziano ponadto dla przewoźników kolejowych, którzy nie pobierali opłat za bilety wydawane uchodźcom z Ukrainy.

Intencją ustawy jest też ograniczenie zbędnych formalności administracyjnych związanych z koniecznością uzyskania świadectw dla kierowców z Ukrainy wykonujących międzynarodowy transport drogowy towarów u polskich przewoźników.

Przewiduje się także zawieszenie do 31 grudnia 2022 r. obowiązku wymiany ukraińskiego prawa jazdy na prawo jazdy Polskie po sześciu miesiącach od daty uzyskania prawa stałego lub czasowego pobytu.

