To duża szansa dla polskich producentów i dystrybutorów, którzy eksportują lub importują swoje towary na linii Afryka Północna – Europa. W ramach usługi Cargoplus firma oferuje codzienny transport międzynarodowy przesyłek drobnicowych, częściowych (LTL), całopojazdowych (FTL) oraz ponadgabarytowych do i z krajów Maghrebu. Strasburg odgrywa w tym procesie kluczową rolę. To właśnie stąd przesyłki z całej Europy wyruszają w dalszą drogę do Tanger Med i do Mohammedia, docierając tam w ciągu trzech, czterech dni roboczych. Strasburg zapewnia również bezpośrednie dostawy do oddziałów Dachser w Rades i Bennane znajdujących się w Tunezji.

Stabilne Maroko

Najbardziej wysunięte na zachód jest Królestwo Maroka. To znany i uwielbiany przez turystów kraj, przede wszystkim za spektakularne zachody słońca, które można oglądać z plaży, gór i pustyń. Popularność Maroka ma również wiele wspólnego z jego stabilnością polityczną i gospodarczą, które okazują się głównymi czynnikami sukcesu w czasach przetasowań w produkcji i zmian zachodzących w relacjach handlowych. Biorąc pod uwagę niedawną skalę zakłóceń w łańcuchu dostaw, branże produkcyjne są zachęcane do nearshoringu jako rozwiązania problemów związanych z kosztami, jakością i ryzykiem. Kryzys gazowy i elektroenergetyczny nadaje nowe znaczenie eksportowi neutralnych dla klimatu źródeł energii, takich jak „zielony” wodór wytwarzany przy użyciu energii słonecznej.

Na tym tle, jak informuje serwis informacyjny Germany Trade & Invest (GTAI), w Europie rośnie tendencja do postrzegania Maroka jako rynku dostaw, w tym także dóbr kapitałowych. Marokańscy producenci części samochodowych i elektroniki, którzy wcześniej koncentrowali się na wspieraniu krajowych producentów towarów na eksport, zwłaszcza samochodów, coraz częściej zaopatrują również rynki zagraniczne, zwłaszcza w Unii Europejskiej. W rezultacie, jak mówi GTAI, marokańskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu dąży obecnie do dodatkowej ekspansji lokalnej produkcji.

Logistyka kwitnie

Kluczem do sukcesu w osiągnięciu wzrostu gospodarczego i rozszerzeniu relacji handlowych jest logistyka. Dachser rozpoczął działalność w Maroku ok. 40 lat temu. Dziękioferowanym rozwiązaniom dostawca usług logistycznych ustanowił trwałe połączenie między Europą a Afryką Północną. Centralny punkt stanowi logistyka zaopatrzenia i dystrybucji dla przemysłu motoryzacyjnego i tekstylnego. Dachser przewozi towary swoich klientów do i z Maroka, Tunezji i Algierii jako ładunek całopojazdowy (FTL) lub ładunek drobnicowy (LTL) w połączeniu z usługami drobnicowymi.

„Nasza oferta pozwala nam łączyć wolumeny z całej Europy i organizować zaplanowane odjazdy dla naszych własnych ciężarówek z określonym czasem tranzytu. W praktyce oznacza to, że dla naszych klientów niczym nie różni się przesyłka do Berlina, Koszalina czy Casablanki. Zapewniamy wydajność procesu dzięki zespołowi, który ma wieloletnie doświadczenie na rynkach Afryki Północnej, naszemu specjalistycznemu działowi celnemu oraz wydajnemu połączeniu z naszą europejską siecią” – mówi Kamila Filipiak, kierownik operacyjny Cargoplus w Dachser Polska.

Codzienne połączenie z Europą

Maroko, dzięki dedykowanej linii ze Strasburga uruchomionej na początku 2023 r., ma bezpośrednie połączenie z siecią transportu drogowego Dachser. Warto zaznaczyć, że od 2007 r. most do Europy rozpoczyna się w porcie Tanger Med w pobliżu Cieśniny Gibraltarskiej. Rozbudowany w 2018 r., jest obecnie największym portem zarówno w Afryce, jak i w regionie Morza Śródziemnego. Połączony z 186 innymi portami na świecie, może obsłużyć ponad 9 mln kontenerów, tranzyt 7 mln pasażerów i 700 tys. ciężarówek TIR oraz eksport miliona pojazdów. To sprawia, że Tanger Med jest preferowaną lokalizacją przemysłową dla ponad 1100 firm z różnych sektorów, w tym: motoryzacyjnego, lotniczego, logistycznego, tekstylnego i handlu detalicznego.

Magazyn Dachser w Maroku

W 2021 r. Dachser otworzył własny magazyn w Tanger Med, ponieważ stale zwiększający się przepływ towarów sprawił, że dotychczasowy magazyn w Casablance osiągnął swoje granice. Obiekt oferuje obecnie ponad 7 tys. miejsc paletowych na powierzchni 5,5 tys. m². Kolejnym kluczowym krokiem na drodze do integracji Maroka z ogólnoeuropejską siecią logistyczną Dachser był uzyskany przez firmę certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO). To znacznie upraszcza procedury celne dla „stałych nadawców”. Certyfikat jest ważny we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Tunezja i Turcja w zasięgu ręki

Dachser uruchomił także bezpośrednie połączenie ze Strasburga do swoich dwóch oddziałów w Tunezji – do Rades i Bennane. To szansa dla tunezyjskich eksporterów na sprawną obsługę krajów Unii Europejskiej, które stanowią główny rynek zbytu dla czołowych gałęzi przemysłu tego kraju – czyli przemysłu mechanicznego i samochodowego. Z kolei turecki rynek eksportowo-importowy jest obsługiwany przez Dachser z oddziału w Ungerhausen w Niemczech. Regularne (cotygodniowe) bezpośrednie połączenie ze Stambułem czyni tę lokalizację bramą nie tylko na jedno z największych miast świata i najludniejsze miasto Europy, lecz także jako bramę do Azji Mniejszej.

Bez względu na to, czy przesyłka ma dotrzeć do Niemiec, Turcji, Tunezji czy Maroka, klienci Dachser mogą monitorować lokalizację i stan przesyłki w czasie rzeczywistym, w całym łańcuchu dostaw. Jest to możliwe dzięki jednolitej sieci informatycznej, na której pracują wszystkie oddziały operatora na świecie. Klienci mogą także liczyć na kompleksową obsługę celno-skarbową ładunków oraz wsparcie dedykowanego opiekuna klienta w optymalizacji czasu i kosztów dostaw.

