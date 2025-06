Przychody z działalności TSL

ZWYCIĘZCA: Grupa Raben

Branża logistyczna funkcjonuje dziś w wyjątkowo wymagających realiach – nieustannie mierzymy się z niedoborem kierowców i pracowników, a także z niepewnością wywołaną zmianami geopolitycznymi, recesją oraz stagnacją rynku. Te wyzwania dotyczą nas i naszych klientów każdego dnia. Kluczowe staje się budowanie pozycji firmy jako partnera biznesowego, który nie tylko świadczy usługi, ale aktywnie doradza i wspiera rozwój klientów. Naszą największą szansą jest nieustanny „drive” do rozwoju – w tym roku otworzyliśmy oddziały w Szwajcarii i Turcji, dzięki czemu działamy już na 17 rynkach europejskich. Nasz rozwój idzie w parze z rozwojem naszych klientów – to relacja oparta na wzajemnym zaufaniu i wspólnym dążeniu do sukcesu.

Jednak zagrożenia dla branży TSL są realne: zmiany geopolityczne, konflikty zbrojne, wojny handlowe między światowymi potęgami. Logistyka musi być przygotowana na nieprzewidywalne sytuacje. Jak pokazała pandemia – nie na wszystko da się przygotować z wyprzedzeniem. Kluczowe jest szybkie podejmowanie decyzji i efektywne zarządzanie zasobami, co pozwala przezwyciężać nawet najtrudniejsze kryzysy. Warto podkreślić, że rola logistyki stale rośnie – dziś to nie tylko transport, ale także doradztwo, optymalizacja procesów i wsparcie klientów w budowaniu konkurencyjności. To właśnie elastyczność i umiejętność adaptacji decydują o sukcesie w tej dynamicznej branży.

Dynamika przychodów z działalności TSL

ZWYCIĘZCA: Linktis Global Forwarding

Transport morski, jako najtańsza forma przewozu, stale się rozwija, jednak branża musi być gotowa na zmiany geopolityczne i gospodarcze. Alternatywą dla frachtu morskiego stał się Jedwabny Szlak, choć sankcje i konflikty w regionie utrudniają jego pełne wykorzystanie. Obecnie sytuacja się stabilizuje, co pozwala na ponowne wykorzystanie tego kierunku jako atrakcyjnej opcji dla spedytorów. Nasza firma stawia na rozwój wszystkich form transportu: morskiego, kolejowego i lotniczego, z naciskiem na specjalizację – obsługę różnych typów ładunków, w tym project cargo czy towary w temperaturze kontrolowanej.

Ogromnym wyzwaniem jest rynek pracy – rotacja pracowników i niedobór kadr dotyka całą branżę. Inwestujemy w kapitał ludzki i jakość obsługi, bo to klucz do utrzymania konkurencyjności. Dodatkowym problemem jest nieprzewidywalność rynku, każda zmiana polityczna czy gospodarcza może wpłynąć na stawki i plany klientów. Współpracujemy także z sektorem militarnym. Posiadamy odpowiednie certyfikaty, co pozwala nam obsługiwać także towary wojskowe. Polska gospodarka przypomina dziś rozpędzony pociąg – wyzwania są duże, ale potencjał rozwoju pozostaje ogromny, zwłaszcza po zakończeniu konfliktów za wschodnią granicą. Największym wyzwaniem jest nieprzewidywalność rynku i konieczność szybkiego reagowania na zmieniające się warunki.

Transport drogowy

zwycięzca: Fresh Logistics Polska

/> />

Od 23 lat firma rozwija się wspólnie z klientami, budując z nimi trwałe relacje i wspierając ich biznesy. Sukces nie byłby możliwy bez systematycznych inwestycji zarówno w rozwój kompetencji pracowników, jak i w nowoczesną infrastrukturę. W ostatnich latach powstały nowe oddziały, m.in. w Krakowie i Łomży, a modernizacja placówek odbywa się z myślą o ograniczaniu emisji i realizacji strategii ESG, co coraz częściej doceniają klienci.

Sektor logistyki świeżej żywności mierzy się z wieloma wyzwaniami, takimi jak sezonowość, uzależnienie od pogody czy rosnące oczekiwania konsumentów w zakresie jakości i świeżości produktów. Potencjał pozostaje ogromny – coraz więcej Polaków sięga po zdrową żywność. Firma od 2016 r. konsekwentnie wdraża kulturę LEAN, co przekłada się na optymalizację i standaryzację procesów oraz lepszą kontrolę wyników.

W odpowiedzi na potrzeby rynku Fresh Logistics inwestuje w cyfryzację i automatyzację, m.in. rozwijając rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i eliminując papierowy obieg dokumentów. Rośnie zapotrzebowanie na kompleksową obsługę oraz nowe rozwiązania logistyczne, coraz ważniejszym motorem napędowym staje się e-commerce. Firma patrzy w przyszłość z optymizmem, dostrzegając szanse w dalszej specjalizacji i rozwoju usług dla nowych segmentów rynku. Powstają firmy, które wymagają obsługi logistycznej. Zaczynamy współpracować z klientami, którzy nie byli naszymi partnerami biznesowymi.

Spedycja drogowa

zwycięzca: ROHLIG SUUS Logistics

/> />

Spedycja drogowa pozostaje kluczowym ogniwem polskiej i europejskiej gospodarki. Przez ostatnie lata branża przeszła ogromną transformację – od wyzwań związanych z pandemią, przez globalne konflikty, po konieczność przebudowy łańcuchów dostaw. Polscy przewoźnicy i spedytorzy obsługują znaczną część rynku europejskiego, co jest powodem do dumy i świadczy o sile polskiej logistyki. Nasza firma konsekwentnie rozwija systemy dostaw drobnicowych, międzynarodowych i krajowych, a także usługi ostatniej mili dla e-commerce, które zdobywają coraz większą popularność. Szczególną uwagę poświęcamy rozwojowi dostaw B2C, w tym obsłudze towarów niegabarytowych, co pozwala nam elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby rynku.

Największym wyzwaniem jest dziś nie tylko świadczenie usług, ale stawanie się doradcą i partnerem biznesowym dla klientów. Wymaga to elastyczności, szybkiego reagowania na zmiany i proponowania alternatywnych rozwiązań. Szybkość zmian oraz nieprzewidywalność rynku sprawiają, że tylko firmy potrafiące dynamicznie się adaptować i budować partnerskie relacje z klientami będą się rozwijać. Kluczowa jest tu rola zespołu – mimo inwestycji w nowoczesne technologie i sztuczną inteligencję to ludzie pozostają fundamentem sukcesu. Dziękuję całemu zespołowi za zaangażowanie – to ich praca pozwala nam osiągać kolejne sukcesy i utrzymywać pozycję lidera w branży spedycji drogowej.

Spedycja morska/oceaniczna

ZWYCIĘZCA: Ligentia Poland

/> />

Nagroda to efekt pracy zespołu profesjonalistów i inwestycji w innowacje. Dynamiczny rozwój firmy opiera się na dywersyfikacji usług i wdrażaniu nowoczesnych technologii, w tym rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, które przynoszą klientom realną wartość dodaną. Spedycja morska jest szczególnie wrażliwa na zmiany geopolityczne, ceny paliw oraz sytuację na rynkach azjatyckich, od których Polska jest mocno uzależniona importowo. Wojna celna między Chinami a USA oraz konflikty na Bliskim Wschodzie powodują nieprzewidywalność rynku, wpływając na ceny frachtu i opłacalność biznesu. Jednak nawet w obliczu rosnących kosztów popyt na ładunki z Dalekiego Wschodu pozostaje wysoki, a Polska musi sprostać oczekiwaniom europejskich odbiorców.

Wyzwania takie jak czasowe blokady szlaków morskich, wzrost cen ropy czy blokada Kanału Sueskiego wymagają inwestycji w technologie umożliwiające precyzyjne planowanie transportów. Rozwój alternatywnych tras, jak kolejowe korytarze przez Małaszewicze, staje się coraz ważniejszy – to produkt, któremu poświęcamy wiele uwagi jako komplementarnemu wobec frachtu morskiego. Przyszłość branży zależy od umiejętności szybkiego reagowania na zmiany i efektywnego zarządzania ryzykiem, a także od dalszego rozwoju infrastruktury logistycznej w Polsce. Liczymy, że inwestycje w terminale przeładunkowe pozwolą utrzymać konkurencyjność i sprostać rosnącym wymaganiom rynku.

Usługi logistyczne

ZWYCIĘZCA: Grupa Raben

/> />

Rynek usług logistycznych przechodzi dynamiczne zmiany, a kluczowym wyzwaniem jest elastyczne odpowiadanie na nowe potrzeby klientów. Obserwujemy, że magazyny są dziś wykorzystywane inaczej niż jeszcze kilka lat temu – coraz częściej klienci oczekują automatyzacji i specjalistycznych powierzchni magazynowych. Zmienia się też rotacja zasobów, towary bywają przechowywane dłużej, a ich obsługa wymaga nowych rozwiązań. Rosnące zainteresowanie relokacją produkcji do Polski, wywołane m.in. wojną celną, otwiera przed polskim rynkiem nowe możliwości – firmy przenoszące działalność z Azji wybierają Polskę mimo wzrostu kosztów pracy. Dodatkowo operatorzy logistyczni coraz częściej wspierają azjatyckie przedsiębiorstwa w dystrybucji towarów w Europie, co przekłada się na wzrost zapotrzebowania na nowoczesne usługi magazynowe i transportowe.

To szansa, ale i wyzwanie – wymaga inwestycji w innowacje, które często wdrażane są wspólnie z klientami, odpowiadając na ich specyficzne potrzeby. Nie każda automatyzacja sprawdzi się w każdym przypadku – kluczowe jest indywidualne podejście i otwartość na zmiany. Rozwój rynku wymusza także inwestycje w zaawansowane projekty, które muszą być precyzyjnie dopasowane do oczekiwań odbiorców. Przyszłość branży zależy od umiejętności dostosowania się do nowych trendów, a sukces osiągną ci, którzy potrafią słuchać i współtworzyć rozwiązania z klientami.

