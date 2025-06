/> />

Jubileuszowy 30. Ranking firm TSL był okazją do nagrodzenia najlepszych, a także do refleksji nad tym, jak przez trzy dekady zmienił się polski sektor transportu, spedycji i logistyki. A był to czas, w którym z lokalnego gracza branża transportu drogowego w Polsce wyrosła na lidera w Unii Europejskiej, przejmując znaczną część przewozów. Firmy spedycyjne plasują się dziś w ścisłej czołówce w Europie, zostawiając w tyle konkurencję. To też czas, w którym polski sektor magazynowy zanotował spektakularny sukces. W pierwszym kwartale 2025 r. zasoby magazynowe w Polsce osiągnęły imponującą wartość 34,6 mln mkw., co oznacza wzrost o 7,6 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. W efekcie Polska zajmuje już piąte miejsce pod względem powierzchni magazynowej i logistycznej w naszej części globu.

Recepta na rozwój

Nadzór merytoryczny nad Rankingiem TSL, który nabrał szczególnego znaczenia w obliczu dynamicznych zmian, szans oraz wyzwań, przed którymi stoi dziś sektor transportu, spedycji i logistyki, pełni dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH. Podczas otwarcia gali przypomniała ona historię rankingu. Przez lata zmienił się obszar działalności notowanych w nim firm, w ślad za tym, jak zmieniała się gospodarka. Halina Brdulak podkreślała, że jubileuszowa edycja rankingu jest wyjątkowa, bo objął on bardzo trudny dla branży okres.

– Z powodu kryzysu nie wszystkie firmy biorące w nim udział w poprzednim roku przetrwały. Wiele nie chciało się pokazywać w rankingu. Dlatego kibicuję tym, na które trudności działają aktywizująco – powiedziała oraz zauważyła, że średni wzrost przychodów firm biorących udział w rankingu wyniósł w 2024 r. 11 proc. Natomiast zatrudnienie wzrosło względem 2023 r. o 4 proc.

– Jest to sygnał, że automatyzacja w sektorze postępuje, firmy adaptują się do zmian widocznych na rynku pracy – mówiła Halina Brdulak.

Powiedziała też, że najnowszy ranking dobitnie pokazuje, jak spółki przewozowe odnajdują się w trudnej rzeczywistości rynkowej, jak radzą sobie z wyzwaniami wynikającymi z sytuacji geopolitycznej, globalnego kryzysu gospodarczego, konsekwencji zmian klimatu oraz kryzysu migracyjnego.

– Pokazuje, jak firmy dostosowują się do zmiennego otoczenia i na ile wyciągają wnioski z poprzednich lat. A dowodem na to są ich wyniki finansowe za ostatni rok – powiedziała Halina Brdulak i podzieliła się swoimi dodatkowymi obserwacjami. Dotyczyły one kadry zarządzającej firm, która w jej ocenie ma ogromny wpływ na to, na jakim etapie rozwoju znajdują się dziś przedsiębiorstwa. Jak stwierdziła, lepiej radzą sobie firmy, których kadra wykazuje większą akceptację ryzyka, zwinność w szybkim podejmowaniu decyzji o zmianie czy uruchomieniu wręcz nowego profilu działalności. Przyznała też, że lepsze wyniki notują firmy, które przygotowały się do raportowania w zakresie ESG.

– Mobilizacja działa na ich korzyść – podsumowała.

Ponowne sukcesy i nowi laureaci

Najnowszy ranking pokazał, które modele biznesowe przynoszą sukces w dobie rosnącej presji inflacyjnej, wysokich cen paliw i stóp procentowych, a także konieczności dostosowania się do Pakietu mobilności i niedoboru kierowców. Wiele firm podąża ścieżką, która przynosi bardzo dobre efekty, co znajduje swoje odzwierciedlenie w postaci czołowych pozycji w rankingu, którego partnerem jest Dziennik Gazeta Prawna.

W kategorii przychody TSL liderem okazała się Grupa Raben, która poprawiła swój wynik o 8 proc. względem 2023 r., osiągając przychody za 2024 r. na poziomie 4,5 mld zł. Warto dodać, że to już czwarte zwycięstwo tej firmy z rzędu. Na drugim miejscu znalazła się GK DPD Polska z wynikiem 4,4 mld zł – o 12 proc. lepszym niż w 2023 r., a na trzecim DSV z przychodami na poziomie 2,5 mld zł, które okazały się wyższe o 4 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Co ważne, dwie pozostałe firmy z pierwszej trójki również obroniły swoje pozycje z roku ubiegłego.

W kategorii dynamiki przychodów z działalności TSL liderem została Linktis Global Forwarding, która zwiększyła swój wynik w 2024 r. względem roku poprzedniego aż o 158 proc. Na drugim miejscu z dynamiką przychodów rzędu 77 proc. za zeszły rok uplasowała się spółka Tirsped, a na trzecim Alfa Forwarding, wypracowując przychody o 45 proc. wyższe niż w 2023 r.

Trzecia kategoria – główne źródła przychodu TSL – została podzielona na podkategorie: spedycja drogowa, spedycja morska/oceaniczna, transport drogowy oraz usługi logistyczne.

Zwycięzcą w obszarze spedycji drogowej została ROHLIG SUUS Logistics , która w ubiegłym roku również znalazła się na pierwszym miejscu, przeskakując tym samym o jedną pozycję względem 2022 r. Na drugiej pozycji uplasowała się Optima Logistics Group, która zajęła to samo miejsce także rok wcześniej, a na trzecim Hellmann Worldwide Logistics Polska, który również obronił pozycję względem poprzedniego roku.

W kategorii spedycja morska/oceaniczna dotychczasowemu liderowi również udało się utrzymać na pierwszej pozycji. W rankingu za 2024 r. miejsce to przypadło, tak jak przed rokiem, firmie Ligentia Poland. Na miejscu drugim uplasowała się cargo-partner spedycja, a na trzecim spółka Tirsped, która rok wcześniej również zajęła tę lokatę.

W transporcie drogowym najlepsza okazała się firma Fresh Logistics Polska, która to miejsce zajęła także w roku ubiegłym. Na drugim miejscu w tej kategorii uplasowała się firma CAT LC Polska, a na trzecim miejscu znalazła się Magtrans.

W ostatniej kategorii, jaką są usługi logistyczne, nagroda główna przypadła po raz trzeci z rzędu Grupie Raben. Zaskoczenia nie było, jak się też okazało przy drugim miejscu. Wiceliderem okazała się Grupa DSV, podobnie jak przed rokiem i dwoma laty. Trzecie miejsce zajęła natomiast spółka LPP Logistics.

W rankingu mogły wziąć udział firmy, które w 2024 r. uzyskały przychód z działalności podstawowej TSL na poziomie co najmniej 2 mln zł i stanowił on nie mniej niż 51 proc. wartości przychodu ogółem. Zgłoszenia były przyjmowane od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2025 r. ©℗

