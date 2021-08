Lubelski oddział GDDKiA poinformował na swojej stronie internetowej o ogłoszeniu przetargu na zaprojektowanie i budowę S19 od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do końca obecnej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego. Wykonawca będzie odpowiadać za realizację 13,7 km drogi ekspresowej, gdzie na odcinku 6,2 km istniejącej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego dobudowana zostanie druga jezdnia. Przebudowane też będą łącznice węzłów: Międzyrzec Podlaski Północ, Międzyrzec Podlaski Południe.

Inwestycja zakłada również budowę m.in przejść dla dużych i średnich zwierząt, Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP), dróg dojazdowych i lokalnych. Natomiast obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego zostanie dostosowana do kategorii ruchu przewidzianej dla drogi ekspresowej S19.

Nowa droga powstanie ze środków rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. "To kolejny w tym miesiącu przetarg na realizację S19 i jednocześnie 17. od początku roku, w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 oraz Programu budowy 100 obwodnic. Łączna długość tych odcinków to ponad 172 km" - podkreślił cytowany w komunikacie p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

Na początku sierpnia GDDKiA ogłosiła dwa przetargi na zaprojektowanie i budowę 24-kilometrowego odcinka drogi S19 między Kockiem a Lubartowem. Jej przedłużeniem będzie kolejny 23-kilometrowy odcinek Lubartów-Lublin, na realizację którego podpisano umowę w lutym tego roku. "Mocno zawansowana jest też realizacja S19 na południe od Lublina, do granicy z woj. podkarpackim i dalej do Sokołowa Małopolskiego. Kierowcy korzystają już z odcinka od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie" – napisano w komunikacie.

Droga ekspresowa S19 w woj. lubelskim będzie liczyć w sumie ok. 200 km. Będzie stanowić główną trasę komunikacyjną na kierunku północ-południe we wschodniej części Polski. S19 ma być częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia przebiegającej z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.