W przesłanym PAP komunikacie WizzAir podał, że we wtorek uruchomiono loty z Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku na główne lotnisko w Sztokholmie.

Z Warszawy do Agadiru, z Gdańska do Oslo

„Od dziś pasażerowie podróżujący z Gdańska do Sztokholmu będą przylatywać na lotnisko Arlanda w Sztokholmie, główny międzynarodowy port lotniczy stolicy Szwecji” – podkreślono w informacji. Przewoźnik zaznaczył, że uruchomiono także połączenia z kilku innych polskich miast.

„Z Lotniska Chopina w Warszawie pasażerowie mogą skorzystać z bezpośrednich lotów do Agadiru w Maroku, z Gdańska do Oslo Torp, z Katowic do Kopenhagi i Alicante, a z Portu Lotniczego Wrocław WizzAir oferuje nowe połączenia do słonecznych miejsc - Walencji i Malagi w Hiszpanii” – podano w komunikacie.

W połowie października Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy poinformował, że w ciągu 9 miesięcy tego roku na gdańskim lotnisku obsłużono ponad 4,5 mln pasażerów. To o 31,1 proc. więcej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku, i o 9,5 proc. więcej niż w rekordowym dla gdańskiego lotniska 2019 roku.

autor: Dariusz Sokolnik