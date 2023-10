W efekcie pożaru od wtorkowego wieczoru do godz. 15 miejscowego czasu w środę odwołane były wszystkie loty, które miały startować z Luton, bądź tam lądować, a także niektóre loty po tej godzinie, gdy lotnisko już wznowiło pracę.

Pożar wybuchł przed godz. 21.00 we wtorek na wielopoziomowym parkingu lotniskowym

Wśród odwołanych lotów było 16 połączeń z Polską. Według ekspertów rynku lotniczego, pożar pokrzyżował plany 40-50 tys. pasażerów.

Pożar wybuchł przed godz. 21.00 we wtorek na wielopoziomowym parkingu lotniskowym. Jego przyczyną było zapalenie się jednego z samochodów. Ogień zaczął bardzo szybko się rozprzestrzeniać i spowodował zniszczenie lub uszkodzenie zdecydowanej większości z ok. 1900 znajdujących się tam samochodów, a także naruszenie konstrukcji parkingu. W szczytowym momencie z ogniem walczyło 15 jednostek straży pożarnej, składających się łącznie ze stu strażaków. Czterech z nich oraz jeden pracownik lotniska zostało zabranych do szpitala.

Lotnisko w Luton, z którego korzystają tanie linie, głównie easyJet, Ryanair i Wizzair, jest piątym w Wielkiej Brytanii pod względem ruchu pasażerskiego po Heathrow, Gatwick, Manchesterze i Stansted. W zeszłym roku obsłużyło ponad 13 mln pasażerów.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński