Biuro podróży Itaka uruchomiło sprzedaż wakacji w Tabie na sezon zimowy 2023/2024. Rejsy z Radomia realizowane będą od 27 grudnia do 4 kwietnia, raz w tygodniu, w środę.

Egipska Taba to piąty uruchomiony kierunek, który dołącza do zimowej siatki połączeń Lotniska Warszawa-Radom. Obecnie w ofercie dostępne są regularne loty PLL LOT do Rzymu i Paryża oraz ogłoszone w tym tygodniu rejsy do Larnaki realizowane przez Wizz Air.

Z kolei z biurem podróży Anex Tour od 30 października podróżni będą mogli polecieć rejsami czarterowymi do Szarm el-Szejk w Egipcie.

Lotnisko-Warszawa Radom od początku swojej działalność, czyli od 27 kwietnia, odprawiło już blisko 88 tys. pasażerów.

Autorka: Ilona Pecka