Ogółem program inwestycyjny ma objąć ponad 20 inwestycji, w tym także budowę terminala cargo, hangaru technicznego i zmiany układu komunikacyjnego przed lotniskiem.

Przede wszystkim nowy terminal?

„W ostatnim tygodniu rada nadzorcza Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego zatwierdziła program inwestycyjny lotniska Katowice do 2030 r. i zaopiniowała pozytywnie plan generalny rozwoju lotniska do 2043 r. W planie inwestycyjnym mamy szereg inwestycji, które chcemy zrealizować. Nakłady to ponad 1,5 mld zł” - powiedział PAP w piątek Tomasik.

„Kluczowa inwestycja to budowa nowego terminala pasażerskiego, w pierwszym etapie o wielkości 50 tys. m kw., która zmieni układ komunikacyjny przed lotniskiem: powstanie strefa Kiss and Fly, ale też otworzy nam drogę do budowy kolejnych elementów infrastruktury jako całości” - zasygnalizował.

Lotnisko chce włączyć się w rozwój infrastruktury kolejowej

Nawiązał do piątkowego ogłoszenia inauguracji od 10 grudnia przez Koleje Śląskie połączenia kolejowego do Pyrzowic, które będzie efektem bardzo ważnej dla lotniska inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych w odbudowę linii kolejowej nr 182.

„Chcemy się też włączyć w rozwój infrastruktury po naszej stronie: nowy terminal, który powstanie, będzie skomunikowany z dużym autobusowym centrum przesiadkowym i z przystankiem kolejowym podziemnym tunelem o długości 270 m. Także problem, jak będziemy docierać do terminala z pociągu, w przyszłości zniknie” - zaznaczył prezes GTL.

„Jesteśmy w fazie przygotowań w sumie do ponad 20 inwestycji, w tym jest budowa terminala cargo, hangaru technicznego, zmiany układu komunikacyjnego. I ważny projekt, który już realizujemy, to jest budowa multimodalnego węzła do przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową” - przypomniał szef katowickiego lotniska.

Będzie więcej pasażerów

Tomasik w piątek mówił o szybkim rozwoju katowickiego lotniska, które w tym roku obsłuży – według najnowszych szacunków - 5,6 mln pasażerów. Obecne prognozy zakładają, że w 2028 r. będzie ich 7,5 mln. Prezes GTL zapowiedział prezentację szczegółów planu inwestycyjnego do 2030 r. na początku 2024 r.

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. skorzystało z niego rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych; ze względu na pandemię było ich 1,44 mln, a w 2021 r. - 2,32 mln.

Miniony rok przyniósł odbudowę przewozów pasażerskich - z portu skorzystało 4,42 mln osób. Tegoroczne prognozy zakładały przekroczenie granicy 5 mln pasażerów.

Lotnisko pozostaje krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach komercyjnego cargo. (PAP)

