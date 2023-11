Ryanair uruchomi nowe połączenie lotnicze z Wrocławia do chorwackiego Dubrownika. Pierwszy lot odbędzie się już w środę 3 kwietnia 2024 roku. Pasażerowie będą mieli do wyboru dwa loty tygodniowo we wtorki i soboty.

Służby prasowe wrocławskiego lotniska poinformowały w komunikacie, że od kwietnia 2024 roku Ryanair uruchomi nowe połączenie lotnicze z Wrocławia do chorwackiego Dubrownika. Pasażerowie będą mieli do wyboru dwa loty tygodniowo we wtorki i soboty. „Połączenie pomiędzy Wrocławiem a Dubrownikiem realizowane przez linię Ryanair doskonale uzupełnia naszą letnią siatkę połączeń. Ostatnio komunikowaliśmy sporo nowości z północy Europy, dziś przyszedł czas na ciepłe południe. Lato 2024 zapowiada się pasjonująco, tym bardziej że to nie jest ostatnia nowość, jaką szykujemy dla podróżnych korzystających z naszego lotniska” - powiedział cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Wrocław Cezary Pacamaj. Reklama Jak podano, bezpośrednie loty do Dubrownika realizowane przez Ryanair to nie są jedne nowości w letniej siatce połączeń Portu Lotniczego Wrocław. Wśród potwierdzonych już letnich nowości znajdują się połączenia z Oslo i Kopenhagą oraz Helsinkami. Nowy letni rozkład lotów zacznie obowiązywać od 31 marca 2024 roku. Autor: Roman Skiba Reklama Roma Bojanowicz Powiązane Ile będzie kosztować budowa CPK? Tyle zapłacimy za poszczególne elementy

