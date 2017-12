Jak wskazują analitycy, rynek słodyczy obejmuje produkty na bazie cukru (landrynki, miętówki, krówki, karmelki, gumy i żelki, słodycze medyczne, pianki żelowe, lizaki, nugaty czy lukrecję), produkty czekoladowe (z czekolady mlecznej, gorzkiej oraz białej), ciastka i herbatniki (m.in. ciastka kruche, drożdżowe, opłatki, pierniki, wafle, biszkopty) oraz inne, np. gumę do żucia, lody, słone przekąski.

Z informacji departamentu strategii i analiz międzynarodowych PKO BP wynika, że w 2016 r. przychody ze sprzedaży słodyczy na świecie osiągnęły 190 mld dol. Najwięcej przychodów ze sprzedaży słodkości uzyskały Stany Zjednoczone - 30,15 mld dol. W latach 2016–2022 skumulowana roczna stopa wzrostu przychodów ma wynieść 3,4 proc.

Chiny ze sprzedaży tego towaru w 2016 r. uzyskały 19,95 mld dol. Zdaniem specjalistów, w 2022 r. przychody te wzrosną do 24,6 mld dol. Według prognoz, region Azji i Pacyfiku będzie rozwijać się znacznie szybciej niż pozostałe regiony.

Jeśli chodzi o Europę, to wygenerowała ona w ub.r. 68 mld dol. ze sprzedaży słodyczy, uzyskując 35,7-proc. udział w światowych przychodach. W 2022 r. rynek słodyczy w Europie będzie największy na świecie, z przychodami rzędu 83,8 mld dol. Największym europejskim "słodkim" rynkiem są Niemcy, z przychodami wynoszącymi 12,16 mld dol.; do 2022 r. mają one wzrosnąć do 15,3 mld dol.

Kraje Ameryki Północnej wygenerowały w 2016 r. 36,8 mld dol. przychodów ze sprzedaży słodkości. Prognozuje się, że w 2022 r. będzie to 44,8 mld dol. W przypadku państw Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu oraz Afryki przychody powinny wzrosnąć z 42 mld dol. do 49,6 mld dol. Największe kwoty ze sprzedaży tego asortymentu w regionie osiągnęła Brazylia - 14,48 mld dol.; w 2022 ma to być 17,2 mld dol.

W latach 2012-2016 eksport polskich słodyczy wzrósł o blisko 79,5 proc., z poziomu 1,66 mld euro do 2,98 mld euro. Polska jest 8. największym eksporterem słodyczy na świecie, z udziałem na poziomie 4,8 proc. w 2016 r.

Głównym kierunkiem eksportowym polskich słodyczy są kraje Unii Europejskiej. Największym odbiorcą są Niemcy, do których w 2016 roku trafiło prawie 21 proc. słodyczy. Trzy kolejne kraje - Wielka Brytania, Czechy i Francja - kupiły w sumie łącznie ponad 27 proc. sprzedawanych przez Polskę słodkich specjałów.

W ubiegłym roku za granicę sprzedaliśmy najwięcej czekolady i przetworów spożywczych zawierających kakao (32,8 proc.), wyrobów piekarniczych (20,7 proc.), gofrów i wafli (13,1 proc.), a także wyrobów cukierniczych niezawierających kakao (10,4 proc.).

Polska jest na 14. miejscu wśród największych importerów słodyczy na świecie, z udziałem na poziomie 1,7 proc. W 2016 r. za granicą kupiliśmy towar o wartości 1,02 mld euro.

Światowym liderem eksportu słodyczy są Niemcy, z udziałem w rynku na poziomie ponad 13,4 proc.; w ub.r. kraj ten wyeksportował słodkości warte blisko 8,3 mld euro. Drugie miejsce zajęła Belgia, z 8,4-proc. udziałem w eksporcie globalnym, a trzecie Holandia, której udział w eksporcie wyniósł 6,3 proc.

"Słodki" światowy import w ub.r. wyniósł 61,5 mld euro. Liderem są tu Stany Zjednoczone, z udziałem na poziomie 13,4 proc.; w 2016 r. USA nabyły słodycze o wartości blisko 8,3 mld euro. Drugie miejsce zajęły Niemcy – blisko 7,6-proc. udział w imporcie globalnym, a trzecie Wielka Brytania, której udział w imporcie wyniósł blisko 7,2 proc. (PAP)

Aneta Oksiuta

