Bricks Acquisitions Limited nabędzie w wezwaniu ponad 98% akcji Robyg



Warszawa, 05.02.2018 (ISBnews) - W wezwaniu na Robyg, ogłoszonym przez Bricks Acquisitions Limited, złożono zapisy na sprzedaż ponad 98% akcji. Transakcje zostaną zawarte 7 lutego, a rozliczone 9 lutego 2018 r., podano w komunikacie.

"Bardzo się cieszymy, że w wezwaniu przekroczyliśmy próg 90% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu. Pozwoli to nam na realizację strategicznego celu, jakim jest wycofanie Robyg z obrotu giełdowego i prowadzenie działalności jako długoterminowy inwestor strategiczny. Zamierzamy blisko współpracować z kierownictwem Robyg, aby wspierać długoterminowy sukces Robyg" - powiedział dyrektor zarządzający w Goldman Sachs International Tavis Cannell, cytowany w komunikacie.

Bricks Acquisition Limited zamierza podjąć działania mające na celu wykup pozostałych akcji, zgodnie z Art. 82 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zostanie ogłoszony przymusowy wykup akcji, podano także.

Funkcję wyłącznego doradcy finansowego wzywającego przy transakcji pełni Goldman Sachs International, natomiast doradcą prawnym jest kancelaria Greenberg Traurig Grzesiak. Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Pekao Investment Banking.

Na początku grudnia 2017 r. Bricks Acquisitions Limited, podmiot pośrednio należący do Goldman Sachs Group, ogłosił wezwanie na wszystkie akcje Robyg, jednego z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Pierwotnie zaoferowana cena wynosiła 3,55 zł za akcję, a 29 stycznia 2018 r. została podniesiona do 4 zł za akcję.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. W 2017 r. Robyg zakontraktował w Warszawie i Gdańsku ok. 3 470 lokali.

(ISBnews)