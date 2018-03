Putin: Wkrótce uruchomimy przejazd samochodów przez most na Krym

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w czwartek w orędziu do Zgromadzenia Federalnego (obu izb parlamentu Rosji), że w ciągu najbliższych miesięcy zostanie otwarty ruch samochodowy przez most na Krym. Rosja zaczęła budować most po aneksji Krymu w 2014 roku.