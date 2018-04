iFun4All: Premiera gry 'Ritual' planowana na II poł. 2018 r.



Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - iFun4All planuje premierę gry "Ritual" na drugą połowę 2018 r., podała spółka.

"Gra ukaże się w wersji na komputery osobiste, przy czym emitent nie wyklucza wydania jej również na innych platformach" – czytamy w komunikacie.

Gra uwzględniać będzie potencjał skalowalności, tj. możliwość rozbudowy o nowe mechaniki, poziomy oraz tryby, podano także.

Równolegle spółka pracuje nad grą "Far Peak", a w planach produkcyjnych na ten rok ma jeszcze jeden nowy projekt.

"'Ritual' to mroczna gra akcji 3D w perspektywie top-down osadzona w pełnym niebezpieczeństw świecie zainspirowanym przez gatunek Weird West. Historia opowiada o losach młodego łowcy nagród, który otrzymuje zadanie odeskortowania ekscentrycznej dziewczyny do rodzinnego domu. Prosta misja zmienia się w niekończącą się włóczęgę po coraz bardziej groteskowych miejscach, które co noc oblegają monstra z innego świata. Oprócz rozmaitych rodzajów broni do dyspozycji gracza zostaną oddane pułapki, a rozgrywkę urozmaicą elementy strategii. Gracz będzie zmuszony do podejmowania taktycznych decyzji takich, jak np. zarządzanie dostępnymi surowcami. Gra korzystać będzie z technologii real-world data (RWD), która ukształtuje rozgrywkę w unikalny sposób" - czytamy także w komunikacie.

W grudniu 2017 r. iFun4all poinformował, że przewiduje w założeniach strategii biznesowej na 2018 r. wydanie w tym roku dwóch nowych gier.

iFun4all to niezależny producent gier wideo. Firma powstała w 2009 r. jako spółka córka Bloober Team. Od 2014 roku spółka tworzy gry z segmentu mid-core. Specjalizuje się w tworzeniu tytułów wykorzystujących "Real World-Data" - informacje ze świata rzeczywistego, które wpływają na rozgrywkę. Akcje spółki zadebiutowały we wrześniu 2016 roku na rynku NewConnect.

(ISBnews)