Murapol chce być nadal aktywny na niemieckim rynku mieszkaniowym



Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Murapol, w nawiązaniu do zawartej umowy sprzedaży terenu inwestycyjnego w Zossen k/Berlina za 5,9 mln euro netto, deklaruje, że nadal chce być aktywny na niemieckim rynku mieszkaniowym, poinformował prezes Nikodem Iskra.

"Jednocześnie zaznaczam, że wyjście z inwestycji w nieruchomość w Zossen nie oznacza, że rezygnujemy z aktywności na niemieckim rynku mieszkaniowym. Murager, spółka dedykowana naszej obecności w tym kraju, nieprzerwanie działa i wyszukuje oraz analizuje grunty, które wpisują się w nasz model biznesowy" - powiedział Iskra, cytowany w komunikacie.

Nieruchomość w Zossen to teren inwestycyjny o powierzchni 2 ha, zakupiony przez Grupę Murapol za cenę 3,1 mln euro netto, pod realizację inwestycji nieruchomościowej obejmującej 15 budynków, w których przewidziano 230 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 13 tys. m2, przypomina Murapol.



Od momentu podpisania umowy zakupu gruntu pracownia projektowo-wykonawcza należąca do holdingu Murapol – Murapol Architects Drive - wspólnie ze spółką z grupy dedykowaną działalności na rynku niemieckim – Murager – oraz niemiecką pracownią architektoniczną – procedowała formalności administracyjne, w tym m.in. wspólnie z tamtejszym samorządem opracowała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w który wpisuje się przygotowywana inwestycja.



Zgodnie z umową zakupu nieruchomości, Grupa Murapol nabyła prawo własności do nieruchomości w marcu br., po wejściu w życie ww. planu miejscowego przewidującego możliwość jej zabudowy obiektami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Wtedy też uregulowała pozostałe 92% kwoty transakcji, tj. 2,85 mln zł netto.



"Decyzję o wyjściu z inwestycji podjęliśmy po opracowaniu i zatwierdzeniu przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego, w który wpisuje się nasza inwestycja. Efektem tego działania jest znaczący wzrost wartości zakupionego terenu inwestycyjnego w Zossen, czego odzwierciedleniem jest cena uzyskana w transakcji jego sprzedaży. Od momentu zainwestowania gotówki, tj. od marca br. uzyskaliśmy rentowność na tej inwestycji na poziomie 100%. Tymczasem gdybyśmy kontynuowali projekt, to dodatni cash flow ze sprzedaży mieszkań ponad uzyskaną dzisiaj w transakcji cenę sprzedaży gruntu, przypadałby na końcówkę 2021 roku, zwłaszcza ze względu na konieczność opracowania projektów architektonicznych oraz wykonawczych i pozyskanie niezbędnych pozwoleń. Tak więc po raz kolejny dzięki kompetencjom zespołu projektowego zrealizowaliśmy strategię osiągania ponadprzeciętnej rentowności na inwestycjach w grunty" - wyjaśnił Iskra.

"Pomimo tego, że takie procesy optymalizujące bank ziemi są naturalną konsekwencją w działalności firmy deweloperskiej, to chcąc zachować dotychczasowy poziom produkcji i sprzedaży mieszkań, nie moglibyśmy sobie na nie pozwolić, gdybyśmy nie dysponowali rozbudowanym zasobem aktywów nieruchomościowych. Podjęte wcześniej decyzje dotyczące kontraktowania oraz nabywania gruntów, obecnie dają nam możliwość elastycznego reagowania na uwarunkowania rynkowe i realizowania tych projektów, które są najbardziej ekonomiczne z punktu widzenia efektywności grupy" - dodał.

Przedmiotem umowy sprzedaży, poza własnością gruntu, są także prawa do dokumentacji projektowej opracowanej przez Murapol Architects Drive, a zgodnej z założeniami zamierzenia inwestycyjnego grupy. Umowa sprzedaży wejdzie w życie po jej zatwierdzeniu przez kupującego, co nastąpi w ciągu 14 dni od doręczenia mu dokumentu. Umowa sprzedaży jest zawarta pod warunkiem zawieszającym, jakim jest podpisanie przez kupującego umowy z Miastem Zossen, na podstawie której wejdzie on we wszystkie prawa i obowiązki Murager, które wynikają z umowy o infrastrukturę jaką spółka ta podpisała z urzędem. Jeżeli powyższy warunek nie zostanie spełniony do 16 listopada br. to umowa sprzedaży gruntu wygasa.



Sprzedany grunt w Zossen nie posiadał obciążeń hipotecznych, a środki z transakcji zostaną przeznaczone na finansowanie podstawowej działalności deweloperskiej Grupy Murapol związanej z realizacją projektów mieszkaniowych w Polsce, podano także.



Aktualnie grupa Murapolu jest obecna także w Edynburgu, gdzie trwają prace nad dwoma przedsięwzięciami deweloperskimi, przy London Road i Ferry Road. Nieruchomość przy London Road jest już własnością grupy, a zaplanowana na niej inwestycja posiada już decyzje o pozwoleniu na budowę i prowadzone są prace nad jej projektem wykonawczym, przypomina Murapol.

Murapol podał dziś, że Murager GmbH - niemiecka spółka zależna - podpisał z nieposiadającym pełnomocnictwa przedstawicielem spółki Bonava Wohnbau GmbH umowę sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 20,5 tys. m2 położonej w Zossen w Niemczech. Cena sprzedaży wynosi 5,9 mln euro, w tym 0,3 mln euro tytułem zaliczki.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

