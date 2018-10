W spotkaniu biorą udział kanclerz i przewodnicząca Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) Angela Merkel, lider bawarskiej Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU) Horst Seehofer, przewodnicząca Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) Andrea Nahles, szef chadeckiej frakcji parlamentarnej Ralph Brinkhaus oraz przewodniczący grupy krajowej CSU Alexander Dobrindt. Obecni są także wicekanclerz i minister finansów Olaf Scholz z SPD, minister transportu Andreas Scheuer z CSU oraz minister gospodarki Peter Altmaier z CDU.

Jeszcze przed spotkaniem Scheuer przedstawił konkretne propozycje niemieckich producentów dla właścicieli starszych samochodów z silnikami wysokoprężnymi. Za wymianę na nowe, uwzględniające aktualne normy czystości spalin pojazdy BMW chce im zaoferować premie po 6 tys. euro, w przypadku Volkswagena ma to być od 4 do 8 tys. euro, a w przypadku Daimlera do 5 tys. euro.

SPD domaga się jednak, by koalicja zatwierdziła także postulat modyfikowania starszych silników, ale na razie nie wiadomo, kto byłby za to odpowiedzialny i kto miałby to finansować.