Spotkanie Macron-Xi w Paryżu w cieniu napięć UE-Chiny

Prezydent Xi Jinping po pięcioletniej przerwie odwiedza Europę. W Paryżu wzywa do pokojowego rozwiązania zarówno wojny w Ukrainie, jak i konfliktu w Strefie Gazy. W odpowiedzi Macron i von der Leyen wzywają Chiny, by te wykorzystały swoje wpływy na Kremlu i pomogły zakończyć konflikt między sąsiadami. Do tego UE domaga się sprawiedliwych relacji handlowych i równowagi wobec napływu chińskich produktów.