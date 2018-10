"Robiono skrajnie niewiele w sprawie walki z wyłudzeniami VAT. Luka podatkowa była liczona wtedy rocznie w dziesiątkach miliardów złotych. Jak podał ostatnio resort finansów za firmą PwC, w ciągu ośmiu lat ta dziura wyniosła co najmniej 262 mld zł" - cytuje "Super Express" komentarz ekonomisty, dr. Mariana Szołuchy z Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

"Super Express" informuje, że dotarł do pisma dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w resorcie finansów do Jarosława Nenemana, ówczesnego podsekretarza stanu w MF. Jak podaje gazeta, jego fragment brzmi: "Nawiązując do przekazanego w dniu 25 lutego br. projektu notatki w sprawie konieczności przygotowania projektu ustawy o podatku od towarów i usług w związku z procederem oszustw i nadużyć (...) oraz podjęcia zmian o charakterze długookresowym, Departament (...) uprzejmie prosi o potwierdzenie decyzji Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka co do braku zasadności prowadzenia obecnie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie dalszych modyfikacji przepisów ustawy (...) o podatku od towarów i usług...".

"Co ciekawe, wiceminister Neneman złagodził treść notatki, +brak zasadności+ poprawiając na +brak szans+" - pisze "Super Express".

