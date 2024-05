Vaidotas Urbelis, wysokiej rangi urzędnik litewskiego MON – na pytanie dziennikarzy „Financial Times” o scenariusze wojenne z udziałem Rosji, których się spodziewa – odpowiedział, że w zasadzie jest ich co najmniej 100. Najczarniejszy to pokonanie Ukrainy przez Rosję, potem punktowy atak na któreś z państw bałtyckich, zajęcie niewielkiego terytorium i zastosowanie wobec NATO szantażu nuklearnego. Aby Sojusz zastraszyć. Wywołać dyskusję, czy przedmieścia łotewskiego Dyneburga są warte rozpoczynania III wojny światowej. To oczywiście maksimum. Ale niezależnie od tego, czy czarny scenariusz się spełni, czy nie, wschodnia flanka NATO jest poddawana presji militarnej już dziś.

W zasadzie można przyznać, że Rosja tę „podprogową” wojnę z NATO już rozpoczęła.

