Rosja odpowiada na wejście Finlandii do NATO. Przenosi pod granicę "nuklearne" Iskandery

Rosja przerzuciła pod granicę z Finlandią wyrzutnie rakiet Iskander-M, które mogą przenosić taktyczną broń jądrową – pisze portal The Moscow Times, oceniając to jako odpowiedź na wejście Finlandii do NATO.