Liberalna koalicja „Dla Rozwoju Łotwy” i „Ruchu Za!” zdobyła 13,4 proc., a konserwatywny Sojusz Narodowy (NA) 12,6 proc. Obie te formacje mają proeuropejską orientację.

Populistyczne, antysystemowe ugrupowanie o nazwie "Do Kogo Należy Państwo" (KPV LV) uzyskało w sobotę 11,5 proc. głosów, a na kolejnym miejscu uplasowała się Unia Zielonych i Związku Rolników (ZZS) premiera Marisa Kuczinskisa z wynikiem 9,7 proc.

Ugrupowania tworzące obecną koalicję - ZZS, NA i liberalna Jedność (otrzymała 6,9 proc. głosów) - wspólnie mają 29,2 proc. elektoratu, co oznacza, że do stworzenia większościowego rządu potrzebowałyby jeszcze co najmniej jednego koalicjanta.

