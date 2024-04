Problemy finansowe Polskiego Radia

Według Majchra wstrzymane przez KRRiT środki z abonamentu wynoszą ponad 70 mln zł; Polskie Radio skierowało już w tej sprawie ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty.

"Przewodniczący KRRiT regularnie przekazuje rzeczone środki na rachunek bankowy sądu, wnioskując o ustanowienie depozytu sądowego. Dzieje się tak pomimo faktu, że w pierwszej z tych spraw sąd odmówił ustanowienia depozytu sądowego z uwagi na brak ustawowych przesłanek do takiego procedowania sprawy. Pieniądze te, zgodnie z intencją ustawodawcy, powinny bowiem wpływać bezpośrednio do Polskiego Radia, na potrzeby bieżącej działalności. W efekcie do należnych Polskiemu Radiu pieniędzy z abonamentu nie ma dostępu, ani Polskie Radio, ani KRRiT" - podkreślił Majcher.

Wskazał również, że "działaniami przewodniczącego KRRiT zajmują się organy ścigania". "Składałem już w tej sprawie zeznania, a prokurator zapoznawał się z aktami jednej ze spraw o ustanowienie depozytu sądowego pod kątem przekroczenia uprawnień przez przewodniczącego KRRiT" - podkreślił.

"W związku ze wstrzymaniem przez KRRiT wypłaty wpływów z abonamentu - należnych publicznemu nadawcy - Polskie Radio znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej" - powiedział PAP Majcher.

Zapewnił jednocześnie, że Polskie Radio podejmuje "wszelkie możliwe działania, by zapewnić i zabezpieczyć bieżącą działalność spółki, występując do ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przekazanie dotacji celowej". "Otrzymane dotychczas pieniądze nie są jednak wystarczające do realizacji wszystkich działań określonych i zaakceptowanych przez KRRiT w karcie powinności, do których zobligowany jest publiczny nadawca" - zaznaczył.

Paweł Majcher powiedział, że na bieżąco informuje pracowników o sytuacji. "Staramy się działać w taki sposób, by wypłaty wynagrodzeń odbywały się zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Polskim Radiu" - zapewnił.

Wskazał, że "pracujemy również nad uatrakcyjnieniem oferty programowej, jak i nad pozyskaniem pieniędzy z reklamy". "Warto zwrócić uwagę na to, że w ciągu ostatnich lat znacząco spadła słuchalność Trójki, co spowodowało utratę przychodów reklamowych na poziomie ok. 30 milionów złotych rocznie. Cały czas pracujemy nad odbudową Programu Trzeciego PR i odzyskaniem zaufania słuchaczy i kontrahentów" - powiedział.

Ponadto - jak dodał Majcher - przygotowywane są również kolejne edycje sztandarowych letnich imprez Polskiego Radia czyli Lata z Radiem, Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie, Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. "Staramy się, by problemy finansowe nie przekładały się na brzmienie naszych anten i z pomocą oraz zaangażowaniem pracowników, współpracowników, dążymy do odbudowania zaufania i renomy Polskiego Radia" - podkreślił.

O tym, że środki z abonamentu RTV trafiać mają do depozytu sądowego KRRiT, zdecydowała w uchwale podjętej 7 lutego. Uznała, że wypłata wpływów z abonamentu dla mediów publicznych nastąpi po prawomocnym orzeczeniu sądu rejestrowego dotyczącym postawienia tych spółek w stan likwidacji.

Świrski z KRRiT: Niejasna sytuacja prawna

Według przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego powodem zwłoki jest niejasna sytuacja prawna Polskiego Radia. Z kolei adwokat z kancelarii prawnej Romanowski i Wspólnicy prof. Michał Romanowski ocenił, że działanie KRRiT to "pogarda w stosunku do prawa i orzecznictwa sądowego. (...) To oznacza jawną odmowę przestrzegania orzeczeń sądowych i skutków, które wynikają z wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego".

"Bezprawność działania KRRiT ma prawie charakter kwalifikowany, czyli szczególnie rażący, dlatego że mamy jednolitą linię orzecznictwa sądów rejestrowych o tym, że telewizja i inne jednostki radiofonii i telewizji zostały skutecznie postawione w stan likwidacji" - podkreślił Romanowski.

Decyzję KRRiT dotykają również TVP SA. 9 kwietnia likwidator spółki Daniel Gorgosz wystosował do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty wpływów z opłat abonamentowych w wysokości 141 780 000 złotych wraz z odsetkami. 12 kwietnia Polskie Radio poinformowało, że do przewodniczącego KRRiT trafiło ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłat. Chodzi o blisko 73 miliony złotych wraz z odsetkami, które nie zostały wypłacone Polskiemu Radiu.(PAP)

Autorka: Anna Kruszyńska