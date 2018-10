Inflacja spowolniła do 1,9 proc. GUS podał dane za wrzesień

Źródło: ISBnews

Inflacja konsumencka wyniosła 1,9 proc. w ujęciu rocznym we wrześniu 2018 r. (wobec 2 proc. r/r w sierpniu), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2 proc. we wrześniu, podał też GUS.