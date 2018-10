Według Ipsos pozostali kandydaci uzyskali: Sylwester Tułajew (KW PiS) - 33,2 proc, Jakub Kulesza (KWW Kukiz, Wolność, Lubelscy Patrioci i Ruchy Miejskie) - 3,3 proc., Magdalena Długosz (KWW Miasto dla Ludzi - Lubelski Ruch Miejski) - 1,6 proc., Marian Kowalski (KWW My z Lublina) - 1,6 proc., a Joanna Kunc (KWW Joanna Kunc WiS Lublin Kornela Morawieckiego) - 0,6 proc.

Żuk, który został wybrany na prezydenta Lublina po raz trzeci, jest przewodniczącym lokalnych struktur PO, ale w wyborach samorządowych startował z własnego komitetu, w skład którego weszli przedstawiciele PO, Nowoczesnej, PSL, SLD i ugrupowania Wspólny Lublin oraz działacze dzielnicowi i społeczni.

Wybory na urząd prezydenta Lublina 2018 r.

Żuk: Lublin przeprowadził pilotaż połączenia wszystkich sił

Lublin przeprowadził pilotaż połączenia wszystkich możliwych sił i ta koalicja dla Lublina znalazła akceptację naszych mieszkańców – powiedział prezydent Lublina Krzysztof Żuk po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów na prezydenta tego miasta.

"Lublin przeprowadził pilotaż połączenia wszystkich możliwych sił, które wokół programu dla Lublina stanowiły komitet wyborczy wyborców - zarówno PO, SLD, Nowoczesna, ale także PSL, także działacze rad dzielnic i (ugrupowanie) Wspólny Lublin, który wspierał przez całą tę kadencję prezydenta" - powiedział Żuk.

"Ta koalicja dla Lublina, bo tak to trzeba nazwać, znalazła akceptację naszych mieszkańców" – podkreślił.

Żuk jest przewodniczącym PO w regionie, ale w wyborach samorządowych startuje w własnego komitetu.

Żuk podkreślił, że jego komitet wyborczy przedstawił kompleksowy program dla Lublina i jego mieszkańców. "Ten program wspólnie z mieszkańcami zrealizujemy" – deklarował.

Dziękował mieszkańcom za wsparcie. "To jest dowód tego, że te ostatnich osiem lat przepracowanych dla naszych mieszkańców i dla naszego Lublina i ta deklaracja na kolejne pięć lat została odebrana przez naszych wyborców, jako wiarygodne zobowiązanie" – powiedział.

Żuk zaprosił wszystkich mieszkańców Lublina - także tych, którzy nie głosowali - do współpracy, "by budować nowoczesny Lublin, który będzie miejscem dla wszystkich niezależnie do poglądów politycznych".

"Stanowimy komitet wyborczy wyborców, ale deklarowaliśmy, że będziemy działać ponad podziałami politycznymi" - podkreślił.

"Lublin jest nasz wspólny i będziemy tak to traktować. Wszystkich mieszkańców zapraszamy do współpracy. Te pięć lat będziemy wspólnie, razem ciężko pracować, żeby po pięciu latach również tak jak dzisiaj móc mówić o dobrych efektach naszej pracy" - dodał Żuk.

Podziękował wszystkim osobom, które były zaangażowane w kampanię wyborczą za poświęcenie i trud, a także za spotkania z mieszkańcami i korygowanie programu stosownie do ich wniosków. "Dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy razem z mieszkańcami Lublina i będziemy ten program realizować" – zadeklarował Żuk.