Vercom z grupy R22 obejmie 30% udziałów UserEngage za 10 mln zł



Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - Vercom, spółka z grupy technologicznej R22, zawarła umowę inwestycji w UserEngage, twórcą oprogramowania do automatyzacji marketingu. Vercom obejmie 30% udziałów za kwotę 10 mln zł, a w perspektywie kolejnych lat ma opcję nabycia pakietu większościowego, podało R22. Dzięki tej inwestycji grupa wzmocni kompetencje technologiczne, poszerzy portfolio produktowe oraz rozwinie działalność międzynarodową.

"Z przyjemnością możemy ogłosić kolejny sukces Grupy R22 w obszarze rozwoju biznesu przez akwizycje. Inwestycja w UserEngage jest dla nas istotnym wzmocnieniem kompetencyjnym i produktowym oraz ważnym krokiem w kierunku budowy technologicznej grupy o międzynarodowym zasięgu. Ten młody, ambitny zespół stworzył i rozwija na globalnym rynku oprogramowanie usprawniające sprzedaż, pozyskanie i obsługę klienta, które idealnie wpisuje się w portfolio naszej grupy" – powiedział prezes Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

UserEngage to platforma, która pozwala biznesom internetowym sprzedawać więcej. Obecnie ponad 75% klientów spółki pochodzi spoza Polski. Dzięki platformie UserEngage specjaliści ds. marketingu mogą personalizować komunikację w takich kanałach jak live chat, boty, e-mail marketing, SMS, WebPush i VoiceCall. Mając wszystkie kanały w jednym miejscu klienci UserEngage są w stanie lepiej dostosować sposób komunikacji oraz procesy sprzedażowe do oczekiwań odbiorców, podano także.

Rynek rozwiązań marketing automation jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków rozwiązań klasy MarTech, a UserEngage bardzo dynamicznie zdobywa kolejnych klientów na międzynarodowym rynku. Generowane przez spółkę miesięczne, powtarzalne przychody na poziomie 200 tys. zł są blisko czterokrotnie wyższe niż rok wcześniej. Jednocześnie UserEngage celuje w najszerszy sektor, czyli rozwiązania dla małych i średnich firm. Skutecznie konkuruje na globalnym rynku z takimi firmami jak HubSpot, Intercom, czy ActiveCampaign, podkreślono także.

"Obecność w Grupie R22 umożliwi nam dostęp do szerokiej bazy klientów na polskim rynku oraz da możliwość korzystania z doświadczenia i know-how, szczególnie w obszarze sprzedaży i zaplecza organizacyjnego. Liczymy, że efektem współpracy z Grupą R22 będzie jeszcze szybszy rozwój i budowa silnej pozycji na globalnym rynku marketing automation" – powiedział założyciel UserEngage Grzegorz Warzecha.

Inwestycja w globalny produkt, jakim jest UserEngage to dla Grupy R22 kolejny krok w budowie podmiotu o międzynarodowym znaczeniu. Wcześniej w 2018 r. Grupa zrealizowała trzy przejęcia na rumuńskim rynku hostingu i domen, dzięki którym osiągnęła pozycję lidera w tym kraju. Grupa zainwestowała także w działający na rynku globalnym software house Appchance. Dla Vercom to również nowy kanał sprzedaży swoich produktów – SMS i e-mail, przypomina R22.

"UserEngage idealnie wpisuje się w DNA Vercom i Grupy R22, zarówno w kontekście zespołu, jak i technologii. Bardzo mocno wierzymy w zautomatyzowane rozwiązania w obszarze marketingu, szczególnie świadczone w modelu SaaS. Firma jest doceniana nie tylko przez klientów, ale i środowisko biznesowe, czego potwierdzeniem są liczne nagrody i wyróżnienia. Wierzymy, że dzięki wsparciu finansowemu i organizacyjnemu wspólnie odniesiemy sukces na globalnym rynku" – dodał prezes Vercom Krzysztof Szyszka.

UserEngage tworzy zespół ponad 25 osób. Spółka jest jednym ze zwycięzców konkursu Aulery na najlepszy technologiczny startup, a swoim patronatem objął ją Kulczyk Investment w pierwszej edycji programu InCredibles. Spółka uczestniczyła również w programie Google Residency.

W osobnym raporcie bieżącym R22 podało, że w wykonaniu umowy Vercom nabył od Grzegorza Warzechy 9 udziałów UserEngage za kwotę 2 mln zł, stanowiących 9% kapitału zakładowego. Jednocześnie nadzwyczajne zgromadzenie wspólników UserEngage dokonało podwyższenia kapitału zakładowego UserEngage o kwotę 450 zł, poprzez utworzenie 9 nowych udziałów. Wszystkie nowe udziały objął Vercom za kwotę 2,5 mln zł. Po zarejestrowaniu powyższego podwyższenia kapitału zakładowego Vercom będzie posiadał 18 udziałów stanowiących 16,51% kapitału zakładowego UserEngage.



Ponadto umowa przewiduje, że w okresie do 18 miesięcy od zawarcia umowy zostaną przeprowadzone kolejne obligatoryjne podwyższenia kapitału zakładowego UserEngage w wyniku, których Vercom obejmie dalsze 21 udziałów UserEngage za łączną kwotę 5,5 mln zł. W wyniku czego będzie posiadał łącznie 39 udziałów UserEngage, stanowiących łącznie 30% kapitału zakładowego UserEngage. Umowa przewiduje również uprawnienie dla Vercom do objęcia w dalszej perspektywie kolejnych 30% kapitału zakładowego UserEngage.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)