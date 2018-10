The Farm 51 realizuje ostatnie testy i uruchamia więcej serwerów dla World War 3



Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - The Farm 51 realizuje ostatnie testy i uruchamia więcej serwerów obsługujących grę "World War 3" m.in. w Azji i Ameryce Południowej, poinformował ISBnews dyrektor kreatywny dewelopera Kamil Bilczyński. Gra pojawi się na platformie Steam - w formule "wczesny dostęp" - jutro, 19 października.

"Zainteresowanie grą 'World War 3' jest zdecydowanie większe, niż wcześniej zakładaliśmy. Jest to trochę zaskakujące, ale mobilizuję nas do jeszcze cięższej pracy nad projektem, bo widzimy, jak dużo graczy pokłada nadzieje w 'World War 3'. Aktualnie naszym głównym kanałem promocyjnym są kanały społecznościowe oraz współpraca z influncerami, także obecność na imprezach pokroju Poznań Game Arena umożliwia nam bezpośredni kontakt z fanami i zbieranie feebacku, którego celem jest dalsze doskonalenie gry" - powiedział ISBnews Bilczyński.

"Najważniejsze kroki przed premierą to zakończenie fazy testów technicznych, a także uruchomienie większej liczby serwerów w związku z dużym zainteresowaniem grą w Azji i Ameryce Południowej. Pierwotnie zakładaliśmy start gry tylko na zachodnich rynkach, tymczasem okazało się, że 'World War 3' budzi tak duże zainteresowanie, że postanowiliśmy uruchomić serwery na całym świecie" - dodał dyrektor kreatywny producenta gier.

Uważa on, że grę dewelopera trudno odnosić do innego polskiego tytułu, ponieważ "World War 3" tworzony jest przede wszystkim z myślą o graczach online i początkowo zostanie udostępniony w formule wczesnego dostępu.

"Jako online'owa gra akcji, 'World War 3' będzie szlifowany razem z graczami i zapewne będzie ulegał ciągłym ewolucjom, choćby z punktu widzenia balansu rozgrywki i grywalności. Już 19 października gra pojawi się na platformie Steam. Formuła wczesnego dostępu pozwala na stabilny rozwój projektu i umożliwia jego rozbudowę zgodnie z oczekiwaniami graczy, celem nowych dodatków oraz udoskonaleń jest utrzymanie odbiorców oraz przyciąganie nowych graczy systematycznymi aktualizacjami" - zaznaczył Bilczyński.

Podkreślił, że gra jest już na tyle rozwinięta, aby oddać ją w ręce graczy i wspólnie z nimi dopracowywać produkt.

"W fazie wczesnego dostępu gra będzie nieco tańsza niż produkt końcowy, jest to zachęta ale także premia dla graczy którzy zdecydowali się na wcześniejszy zakup i wsparcie tytułu. Ostateczny koszt produkcji 'World War 3' podamy niedługo po premierze gry na platformie Steam. Obecnie realizowane są jeszcze różne działania promocyjne oraz wydawnicze, które chcemy spokojnie zamknąć i podsumować po premierze. Jedyne co mogę w tej chwili powiedzieć, to że w porównaniu do konkurencyjnych tytułów, koszt produkcji 'World War 3' jest relatywnie tani, co powinno korzystnie wpłynąć na ostateczną rentowność całego projektu." - wskazał dyrektor.

Zapytany o potencjalne przejście The Farm 51 na rynek główny GPW z NewConnect, odpowiedział, że jest to "w sferze zainteresowań, ale nie jest celem samym w sobie".

"Przejście na duży parkiet nie jest dla nas celem samy w sobie - tym celem jest rozwój spółki przez budowanie nowych kompetencji i tworzenie wysokiej jakość produktów, które będą na siebie zarabiać. Aktualnie skupiamy się na szlifowaniu projektu 'World War 3', ponieważ wierzymy że może on być kolejnym milowym krokiem w rozwoju naszej spółki" - podsumował Bilczyński.

The Farm 51 specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych gier akcji. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)