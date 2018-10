Liczba pozyskanych przez PBKM próbek wzrosła o 4,3% r: r w III kw.



Warszawa, 19.10.2018 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał 5 724 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w III kwartale 2018 roku wobec 5 487 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 4,3%, podała spółka. Na koniec III kw. br. PBKM przechowywał 163 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek, co oznacza wzrost o 14,4% r/r.

Udział umów zawartych w modelu abonamentowym w III kwartale 2018 roku wyniósł 62%, wobec 62,2% w analogicznym okresie roku 2017, podano również.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że w trzecim kwartale wypracowaliśmy wzrost w pozyskaniu nowych próbek w porównaniu do wyników w pierwszym i drugim kwartale tego roku, odpowiednio o ponad 18% i prawie 9%. Warto podkreślić, że w trzecim kwartale osiągnęliśmy również wzrost o ponad 4% w porównaniu do trzeciego kwartału roku ubiegłego, który pod względem pozyskania nowych próbek był rekordowy w historii Grupy FamiCord. Ponadto w liczbie pozyskanych nowych próbek w trzecim kwartale nie uwzględnialiśmy jeszcze wyników z Grupy Stemlab, której przejęcie miało miejsce pod koniec września. W raporcie o nowych próbkach pozyskanych przez Grupę FamiCord w czwartym kwartale podamy dane z uwzględnieniem wyników Stemlab" - skomentował prezes PBKM Jakub Baran, cytowany w komunikacie.

"Nasza pozycja w Europie znacząco umocniła się, szacujemy, że ok. 28% próbek krwi pępowinowej lub tkanek pobieranych w ramach bankowania rodzinnego w całej Europie jest przetwarzane w naszych laboratoriach. Przyspieszyła również rekrutacja pacjentów w 5 próbach klinicznych, w których uczestniczymy co zwiększa szanse na ich zakończenie w czasie przewidzianym umowami z NCBiR" – dodał.

Szczegółowe informacje na temat danych operacyjnych za III kwartał 2018 roku PBKM zaprezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, którego publikacja zaplanowana jest na 19 listopada 2018 r.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

