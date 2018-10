Przychody MZN Property wzrosły o ponad 25% r: r do 2,21 mln zł we wrześniu



Warszawa, 19.10.2018 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez MZN Property we wrześniu br. wyniosły 2,21 mln zł i były wyższe o ponad 25% r/r, podała spółka, przedstawiając wstępne orientacyjne dane. Grupa najbliższym tygodniu uruchomi platformę internetowej dystrybucji kredytów hipotecznych.

"Do rekordowych wyników sprzedaży w lipcu i sierpniu dokładamy dobre dane sprzedażowe wypracowane we wrześniu i tym samym udanie kończymy III kwartał. Wypracowane we wrześniu przychody to zasługa dobrej kondycji segmentu nieruchomościowego oraz finansowego, ale mierzymy wyżej, dlatego w ostatnich tygodniach prowadziliśmy intensywne działania. Wierzymy, że przełożą się one na kontynuację i przyspieszenie wzrostu w długim terminie" - powiedział prezes Jarosław Święcicki, cytowany w komunikacie.

Grupa MZN Property od września do końca października realizuje kampanię wzmacniającą rozpoznawalność marki, a na 25 października planuje oficjalne uruchomienie pełnej wersji platformy internetowej dystrybucji kredytów hipotecznych.

"Od połowy sierpnia prowadzimy soft-launch oraz otwarte testy platformy internetowej dystrybucji kredytów hipotecznych. Pracowaliśmy w tym okresie bardzo intensywnie, dopracowując narzędzie i dostosowując je do potrzeb użytkowników. Zależało nam, aby było jak najbardziej przyjazne i przejrzyste dla naszych klientów" - podkreślił Święcicki.

MZN Property buduje technologiczną platformę OneStopShop na rynku nieruchomości i finansów, która będzie oferować wsparcie we wszystkich etapach poszukiwania, zawierania oraz finansowania transakcji nieruchomościowych oraz umożliwi łatwy dostęp do szerokiej gamy produktów finansowych - kredyty hipoteczne, pożyczki firmowe i gotówkowe.

MZN Property (dawniej Morizon) to technologiczna platforma nieruchomościowo-finansowa umożliwiająca wyszukiwanie, finansowanie i wspierająca dokonywanie transakcji na rynku nieruchomości. MZN Property jest największym niezależnym wydawcą serwisów nieruchomości w Polsce. Najważniejszym i największym serwisem nieruchomościowym grupy jest Morizon.pl. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2017 r.

(ISBnews)