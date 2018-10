Archicom ma umowę za 8,8 mln zł netto na działkę w Poznaniu pod ok. 200 mieszkań



Warszawa, 19.10.2018 (ISBnews) - Archicom Polska, spółka zależna Archicomu, zawarła z osobą prawną przedwstępną umowę sprzedaży na zakup nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu - Śródka, o powierzchni ok. 1,3 ha, za cenę netto 8,8 mln zł, podał Archicom.

"Na wskazanej wyżej nieruchomości Archicom Polska S.A. zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną, na ok. 200 mieszkań. Warunkiem zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży jest m.in. przeniesienie na Archicom Polska S.A. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży planowane jest do dnia 8 października 2019 r. Zakup nieruchomości sfinansowany będzie ze środków własnych" - czytamy w komunikacie.

Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)