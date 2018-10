NBP uwzględnia w tej statystyce zarówno gotówkę, depozyty bankowe, jak i akcje oraz udziały (w tym przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie) czy kwoty zgromadzone w towarzystwach ubezpieczeniowych i funduszach emerytalnych. Pod uwagę brane są również (jako „pozostałe”) środki, które kilka lat temu zostały przetransferowane z OFE na nasze rachunki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Spadek z II kwartału to głównie efekt niższych wycen akcji, a więc i funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych.

W skali roku cały czas mamy do czynienia ze wzrostem aktywów, ale – pierwszy raz od początku obecnej dekady – jest on niemal w całości konsumowany przez rosnące zobowiązania gospodarstw domowych, czyli kredyty. Pod względem proporcji aktywów (oszczędności) do PKB Polacy są na 24. miejscu w Unii Europejskiej. W zobowiązaniach (kredytach) jesteśmy już na 20. pozycji. Nasze „aktywa netto” wynoszą 65 proc. PKB. Takie same mają Finowie. Gorzej wypadają jedynie Rumuni i Słowacy.