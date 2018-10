Województwo podlaskie uważane jest za centrum prawosławia w Polsce. Duże skupiska wiernych Cerkwi są zwłaszcza w stolicy tego regionu i jego południowo-wschodniej części.

FMP od 2006 roku współpracuje w kolejnych wyborach z Platformą Obywatelską. W niedzielnych wyborach w każdym z pięciu okręgów do rady miasta kandydaci Forum mieli trzecie miejsca na liście. Podobnie było z kandydatem tego środowiska w białostockim okręgu (jednym z czterech w województwie) do podlaskiego sejmiku.

Wszyscy ci kandydaci zdobyli mandaty. Tomasz Kalinowski, Adam Musiuk, Stefan Nikiciuk, Ksenia Juchimowicz i Joanna Misiuk zdobyli wspólnie blisko 9,5 tys. głosów w wyborach do Rady Miasta Białystok (wszyscy kandydaci Koalicji Obywatelskiej dostali 49,2 tys. głosów); kandydujący do sejmiku Sławomir Nazaruk (wieloletni radny rady miejskiej) uzyskał poparcie ponad 9,6 tys. wyborców (45,9 tys. głosów na całą listę).

W Radzie Miasta Białystok Koalicja Obywatelska uzyskała samodzielną większość, jej kandydat Tadeusz Truskolaski w I turze wygrał wybory na prezydenta miasta (będzie to jego czwarta kadencja). W sejmiku, gdzie większość uzyskał PiS, radni Koalicji będą, wraz z PSL, w opozycji.

Odpowiadający za kampanię kandydatów FMP Adam Musiuk zwraca uwagę nie tylko na to, że mandaty zdobyli wszyscy kandydaci, ale również na liczbę uzyskanych przez nich głosów. Jak powiedział PAP, po liderach list KO w okręgach kandydaci Forum uzyskali kolejne najlepsze wyniki. "Czujemy bardzo dużą odpowiedzialność i mamy świadomość, że wśród osób głosujących byli nie tylko prawosławni, ale też potrafiliśmy dotrzeć do innych mieszkańców Białegostoku" - zaznaczył.

"My jesteśmy takimi samymi radnymi jak wszyscy pozostali, czyli radnymi mieszkańców Białegostoku. Ale mamy też tę świadomość mniejszości, osób prawosławnych, czujemy ich potrzeby i o te potrzeby też dbamy. Ale nie kosztem pozostałych mieszkańców" - dodał Adam Musiuk. W jego ocenie, wynik może świadczyć również o tym, iż właśnie taką pracę mieszkańcy miasta dostrzegli.

Kandydaci Forum Mniejszości Podlasia, choć widoczni również w kampanii billboardowej, postawili na bezpośrednie kontakty z wyborcami na swoich osiedlach; rozdali kilkadziesiąt tysięcy ulotek. "Wejście do rady to nie jest żaden sukces. Myśmy wykonali pierwszy krok i dostaliśmy szansę, aby wykonać następne. A te następne będą tymi działaniami, które zaplanowaliśmy i w tych wyborach one zostały poparte" - dodał Musiuk.

Po wyborach w 2006 roku przedstawiciel społeczności prawosławnej został na blisko dwie kadencje jednym z zastępców prezydenta Truskolaskiego. Był nim Aleksander Sosna, który w 2014 roku zrezygnował jednak ze stanowiska, gdy objął mandat poselski po Barbarze Kudryckiej (gdy została eurodeputowaną).

"W tej chwili, przystępując do rozmów w ramach Koalicji chcemy uzyskać taką pozycję w radzie, żebyśmy mogli realizować to, na czym nam zależy, co zawarliśmy w programie" - powiedział Musiuk zastrzegając, że nie ma mowy o ustaleniach personalnych. "Nie zaczynamy od tego, że my chcemy wiceprezydenta, przewodniczącego rady, że my chcemy coś, bo to się nam należy. Nie idziemy tą drogą. Widzimy te cele, które chcemy osiągnąć i one wymagają uzyskania pewnych funkcji i o to walczymy (...). Nie podam żadnego nazwiska" - zastrzegł.(PAP)

autor: Robert Fiłończuk